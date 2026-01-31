Дети остались без отца: на войне погиб Герой из Прикарпатья

Перерислянскую сельскую территориальную громаду Ивано-Франковской области всколыхнула трагическая весть. На войне погиб житель села Гавриловка Василий Федорович Коваль, военнослужащий 47-й бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

О подтверждении гибели стало известно в конце января, после длительного периода ожидания. Воин с 15 сентября 2024 года считался пропавшим без вести. Сейчас официально подтверждено, что Василий Коваль погиб во время выполнения боевого задания.

Информацию обнародовала Перерислянская сельская территориальная община на своей странице в Facebook. В сообщении говорится о возвращении защитника домой на щите после месяцев неизвестности. Также о гибели воина написало местное издание Ратуша.

В громаде выразили соболезнования матери, жене, детям, внукам, всем родным и близким, а также собратьям погибшего. В обращении отметили потерю, которую переживает вся община.

Болезненное ожидание

Для родных Василия Коваля эти месяцы стали временем тяжелой надежды. С сентября 2024 года семья жила в неизвестности, ожидая каких-либо известий. Подтверждение гибели оборвало эти ожидания, оставив боль и скорбь.

В общине вспоминают, что Василий Коваль без колебаний стал в ряды ВСУ, чтобы защищать Украину. Его называют отважным солдатом и надежным побратимом, человеком, которого знали и уважали.

Служба и потеря

Василий Федорович Коваль проходил службу в составе 47-й бригады Сухопутных войск ВСУ. Именно во время боевых действий он пропал без вести 15 сентября 2024 года. Детали и обстоятельства его гибели официально не уточнялись.

После подтверждения гибели в громаде сообщили о возвращении защитника домой на щите. Местные жители склоняют головы в трауре и прощаются с воином, который отдал жизнь за Украину.

