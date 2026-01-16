Депутаты Киевсовета из 'Евросолидарности' передали киевлянам и чрезвычайным службам 300 газовых горелок

Жители нескольких районов Киева, а также чрезвычайные службы, которые работают на местах ликвидации последствий обстрелов в столице, получили от депутатов Киевсовета из фракции "Европейская солидарность" 300 газовых горелок.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"Когда в домах нет тепла и света, особенно остро понимаешь цену простых вещей – возможности согреться, приготовить еду, поддержать близких. После массированных вражеских атак тысячи киевлян в разных районах столицы остались без электричества, воды и теплоснабжения. В такие моменты помощь должна быть не декларативной, а быстрой и практичной", – написала в соцсетях лидер "Евросолидарности" в Киевсовете Марина Порошенко.

Газовые горелки передали жителям нескольких районов Киева, которые больше всего пострадали от перебоев с электро- и теплоснабжением. Часть оборудования также получили коммунальные службы и пункты несокрушимости.

"Для нас поддержка киевлян – это не разовая инициатива. Это постоянная работа и ответственность быть рядом тогда, когда это действительно нужно. Столица снова проходит через сложное испытание. И именно в такие дни особенно важно держаться вместе – не словами, а конкретными действиями", – подчеркнула Марина Порошенко.