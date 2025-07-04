День сюрпризов и трансформаций: каких ситуаций ждать 4 июля. Астропрогноз

В пятницу, 4 июля с утра продолжается 9 лунный день, а после трех часов дня начнется 10-й. Луна начнет день в знаке Весов и перейдет в созвездие Скорпиона после полудня. Солнце проходит сквозь знак Рака.

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Каким этот день будет энергетически, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она пообещала, что нынешняя пятница станет днем сюрпризов и трансформаций.

"То есть с вами могут случаться любые ситуации в этот день", – объяснила астролог. И привела несколько примеров таких ситуаций. "Вы можете куда-то опоздать, вы можете встретить старого друга, вы можете получить сообщение, которое вас удивит", – сказала Исита Гая.

Также она порекомендовала сегодня приготовиться, что к вам будут поступать разного рода сведения. "Вы можете найти нужную для себя информацию. Вы можете узнать правду о каком-то близком человеке, которой вы не знали", – объяснила астролог.

"То есть это день сюрпризов и неожиданностей. И будьте к ним готовы", – призвала она.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 4 июля для всех знаков зодиака – кому сегодня повезет в карьере и финансах.

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