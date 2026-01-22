День Соборности Украины: история праздника и почему его отменяли

22 января Украина отмечает День Соборности – праздник, символизирующий единство украинских земель и общую государственную идею. Именно в этот день в истории был заложен один из важнейших смыслов украинской нации – стремление к неделимости.

День Соборности имеет не только историческое, но и глубокое политическое и символическое значение. OBOZ.UA рассказывает, как формировалась идея соборности, когда ее впервые воплотили и почему эта дата вызывала споры в разные годы.

Как зародилась идея соборности

Идея объединения украинских земель возникла задолго до событий ХХ века. Украинцы, разделенные между разными империями, сохраняли общий язык, культуру и историческую память. Особенно активным национальное движение стало в середине XIX века во время так называемой "Весны народов" 1848–1849 годов.

Одним из центров украинской политической жизни тогда стала Галичина. Именно здесь Главная Русская Рада – первая украинская политическая организация – открыто заявила о единстве украинского народа и его земель, разделенных между Российской и Австрийской империями. Однако реальные шансы на создание независимого государства появились лишь на фоне Первой мировой войны и революционных событий в Европе.

Украинская революция и путь к независимости

Свержение самодержавия в Российской империи в 1917 году стало толчком к активному национально-освободительному движению в Украине. В марте того же года была создана Украинская Центральная Рада.

Сначала в политической среде велись дискуссии относительно будущего государственного устройства: часть деятелей выступала за автономию в составе федеративной России, другие – за полную независимость. В конце концов украинские силы смогли объединиться вокруг идеи государственности.

В январе 1918 года IV Универсалом Украинской Центральной Рады была провозглашена самостоятельность Украинской Народной Республики. Этот шаг закрепил стремление украинцев к собственному государству на международном уровне.

Акт воссоединения

Параллельно с событиями в Надднепрянской Украине в западноукраинских землях сформировалась Украинская Национальная Рада, которая провозгласила создание Западноукраинской Народной Республики. Оба государства осознавали необходимость объединения.

1 декабря 1918 года было заключено предварительное соглашение об объединении, а уже 3 января 1919 года Западноукраинская Народная Республика официально приняла решение об объединении с УНР.

22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве торжественно провозгласили Акт Злуки УНР и ЗУНР. Это событие стало символом соборности украинских земель, даже несмотря на то, что в условиях войны и внешнего давления новое государство не смогло удержать независимость.

Почему о празднике молчали в советский период

В советские времена события 22 января 1919 года замалчивались, ведь они противоречили идеологии СССР. Однако в коллективной памяти украинцев идея соборности не исчезла. Она передавалась через семейные воспоминания, культурные традиции и деятельность диссидентов.

Показательным стала "живая цепь" 21 января 1990 года, когда сотни тысяч украинцев взялись за руки, соединив запад и восток страны. Эта акция стала одним из самых ярких символов национального возрождения накануне обретения независимости.

Отмена и восстановление Дня Соборности

Официально День Соборности Украины был установлен в 1999 году указом президента Леонида Кучмы. Однако в 2011 году тогдашний президент Виктор Янукович отменил его, объединив с праздником Дня Свободы в одну дату – День Соборности и свободы Украины. Таким образом юридически оба праздника перестали существовать отдельно.

После Революции Достоинства ситуация изменилась. В 2014 году был восстановлен День Соборности как отдельный государственный праздник. С тех пор 22 января снова официально отмечают как день единства украинского народа.

