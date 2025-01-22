В сети показали 'живую цепь' в 1990 году во Львове: архивные фото

В Украине 22 января – знаковая дата в истории. Сегодня отмечается День Соборности, символизирующий объединение украинских земель. В канун 71-й годовщины провозглашения Акта Соединения УНР и ЗУНР, 21 января 1990 года, состоялась грандиозная акция - "Живая цепь", соединившая Львов и Киев, став мощным символом стремления украинцев к единству и независимости.

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Акция стала не только масштабной демонстрацией единения Западной и Восточной Украины, но и важным шагом для восстановления независимости. По разным оценкам, в "Живой цепи" приняли участие от 500 тысяч до 3 миллионов человек. OBOZ.UA предлагает посмотреть фотографии, показывающие масштабность акции.

Дата 22 января была выбрана не случайно: именно в этот день в 1919 году был провозглашен Акт Соединения, а годом ранее, 22 января 1918 года, Центральный Совет УНР провозгласил независимость Украинской Народной Республики. По этому случаю тысячи людей вышли на митинг:

Идея создания "Живой цепи" не была новой – подобная акция состоялась в Прибалтике за два года до этого, объединив Вильнюс, Ригу и Таллин. В Украине инициаторами выступили члены Народного Руха Украины, в частности, братья Горыни.

Организаторы перенесли проведение акции с 22 на 21 января, поскольку 22 число приходилось на понедельник, что усложнило бы участие большого количества людей. Благодаря этому решению удалось привлечь огромное количество участников со всей Украины.

Хотя официально "Живая цепь" называлась "Львов-Киев", фактически она начиналась в Стрые Львовской области и имела ответвление в Ивано-Франковск (столице ЗУНР в 1919 году) и Закарпатье. Таким образом, общая протяженность "живой цепи" достигала около 700 километров.

Акция проходила еще в советской Украине, но атмосфера на ней была пронизана духом независимости. Участники несли сине-желтые флаги, что тогда было смелым шагом.

Во Львове акция завершилась массовым митингом, где царил подъем и звучали призывы к независимости Украины.

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