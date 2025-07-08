День будет кармическим: что надо сделать 8 июля

Во вторник, 8 июля продолжается 13-й лунный день, а перед заходом солнца начнется 14-й. Луна находится в Стрельце, Солнце – в созвездии Рака.

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Что нужно сделать в этот вторник и каким он будет, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она предупредила, что сегодня будет кармический день.

"Это день, когда Сатурн будет наблюдать за вами, наблюдать за вашими поступками. И в этот кармический день также энергия Сатурна, она наблюдает за всей вселенной, за всей планетой", – объяснила Исита Гая.

По ее словам, сегодня каждый будет чувствовать действие определенных кармических энергий. И действие это будет ощущаться не только на нас, но и на нашем окружении.

Астролог также рассказала, как это будет проявляться. "Вам могут жаловаться люди, вы можете встречать несчастных людей", – сказала она.

Делами, которыми стоит заниматься в этот вторник, Исита Гая назвала различные виды благотворительности. "В этот день очень хорошо подавать милостыню. В этот день очень хорошо кормить уличных животных, подавать нищим на улице. В этот день лучше помогать больным старикам и маленьким детям. То есть это день, который вы должны прожить для других людей и сделать максимум положительных поступков для других людей", – сказала астролог.

Ранее OBOZ.UA публиковалгороскоп на 8 июля для всех знаков зодиака – кого сегодня ожидает хороший день.

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