'Даю вам 24 часа': Адвокат Шевчук выиграл суд против Лачена и ожидает извинений

Адвокат Алексей Шевчук заявил о получении судебного решения, которое обязывает блогера Игоря Лаченкова публично извиниться за распространение недостоверной информации.

Юрист обвиняет владельца популярного телеграм-канала в системной дискредитации своей профессиональной деятельности и работе по внешнему заказу.

Шевчук отметил, что этот судебный кейс является первым шагом в масштабной стратегии привлечения администраторов соцсетей к ответственности за их контент.

По мнению адвоката, деятельность отдельных ресурсов превратилась в бизнес, который строится на манипуляциях и сознательном вреде государственным интересам Украины.

Автор сообщения подчеркнул, что телеграмм-каналы не имеют права брать на себя функции государственных органов или подменять собой официальные институты.

Он убежден, что время безнаказанного унижения репутации под видом журналистики должно остаться в прошлом для украинского информационного пространства.

"Я точно знаю, что некоторые телеграмм-каналы, в частности канал Игоря Лаченкова, ведут системную подрывную деятельность. Их используют – сознательно или нет – против нашего государства, против стабильной работы государственных органов, с целью публичного унижения, дискредитации и хаотизации информационного пространства", – заявил Алексей Шевчук.

Адвокат призвал других граждан, которые считают себя пострадавшими от подобных публикаций, участвовать в юридической борьбе против информационных манипуляций.

Его команда планирует систематизировать все соответствующие судебные решения для дальнейшего обращения к администрации мессенджера.

Конечной целью этой инициативы является блокировка каналов, которые, по мнению Шевчука, угрожают стабильности страны в условиях военного положения.

Соответствующие жалобы и доказательную базу юристы планируют направить непосредственно в главный офис компании Telegram в Объединенных Арабских Эмиратах.

Юрист отдельно обратился к оппоненту, установив ему жесткий дедлайн для выполнения судебного предписания по опровержению информации.

Шевчук отметил, что будет продолжать требовать ответственности за каждый факт ложных данных, которые были обнародованы Лаченковым.

"Господин Игорь, я даю вам 24 часа на публичные извинения. Время пошло", – резюмировал адвокат в своем официальном обращении.

Также Алексей Шевчук вошел в конкурсную комиссию по отбору заместителя руководителя САП.