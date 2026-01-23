Шевчука назначили в состав Конкурсной комиссии по отбору руководства САП: генпрокурор издал приказ

Генеральный прокурор Руслан Кравченко включил в конкурсную комиссию, которая будет выбирать руководство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), адвоката Алексея Шевчука. Соответствующий приказ генпрокурор подписал 23 декабря.

Об этом сообщила Национальная ассоциация адвокатов Украины (НААУ). В Ассоциации отметили, что кандидатура Шевчука была определена непосредственно генпрокурором Кравченко.

"В тексте документа отмечается, что решение о назначении Алексея Шевчука принято в связи с предложенным Советом прокуроров Украины недостаточным количеством кандидатов. Таким образом, А.Шевчук привлечен к работе комиссии для обеспечения ее полномочности и выполнения требований закона по организации конкурсных процедур", – отметили в НААУ.

ЦПК требует отменить назначение Шевчука

На назначение в комиссию по избранию кандидатов на топ-должности в САП адвоката Алексея Шевчука обратил внимание Центр противодействия коррупции.

В ЦПК напомнили "заслуги" Алексея Шевчука, перечислив, чем он "отличился".

"Шевчук является фигурантом журналистского расследования о переправке мужчин за границу через систему "Шлях". По данным журналистов NGL, через условную "группу Шевчука" выехали и не вернулись более 200 мужчин призывного возраста", – отметили в ЦПК.

Также в свое время Алексей Шевчук поддержал "диктаторские законы 16 января" и вел авторскую программу на каналах беглого предателя Виктора Медведчука, отметили в ЦПК.

"Шевчук был защитником ряда фигурантов дел НАБУ и других одиозных лиц, таких как Онищенко, Дубневич, Розенблат, Бахматюк, Крюкова. А еще Шевчук защищал Киву", – напомнили в Центре противодействия коррупции.

Также в ЦПК обратили внимание, что в 2023 году Шевчука вообще лишили лицензии за нарушение адвокатской этики. Перед этим в том же году действие его лицензии приостанавливали на три месяца за оскорбительное сообщение о ветеране и адвокате Маси Найеме.

Назначение Шевчука в эту комиссию, по мнению Центра противодействия коррупции, является по меньшей мере незаконным. В ЦПК отметили, что оно противоречит ч. 3 ст. 28-1 Закона Украины "О прокуратуре", которая определяет, что член такой комиссии должен – иметь безупречную деловую репутацию, иметь высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет, и соответствовать критерию добропорядочности.

"ЦПК требует от генерального прокурора Руслана Кравченко привести состав комиссии в соответствие с требованиями закона и отменить назначение Алексея Шевчука членом комиссии", – говорится в заявлении Центра противодействия коррупции.

Комментарий Шевчука

Сам Шевчук заявил, что против него была поднята дискредитационная кампания.

"Сразу после назначения началась очередная волна информационных атак, грязи и провокаций", – заявил Шевчук.

Он подтвердил, что в прошлом был адвокатом по делу Ильи Кивы в период, когда тот занимал должность в системе МВД и отвечал за противодействие обороту наркотических веществ.

Также Шевчук отметил, что не уклонялся от военной службы и с 7 марта проходит ее в рядах Вооруженных сил Украины.

Он заявил, что лично предотвратил незаконное завладение аптечками, предназначенными для военных, должностными лицами Львовской мэрии.

"Отдельно отмечу: я персонально не допустил, чтобы чиновники Львовского городского совета похитили аптечки, предназначенные нашим военным", - сказал он.

Шевчук подчеркнул, что планирует судиться с "клеветниками".

Как сообщал OBOZ.UA, Алексей Шевчук заявил об информатаках после избрания в комиссию САП. Он отметил, что уже поданы судебные иски и обращения в Комиссию по журналистской этике в связи с распространением, по его мнению, искаженной информации.

