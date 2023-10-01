'Давайте ценить их силу!' Зеленский поздравил педагогов с праздником

Президент Владимир Зеленский поздравил педагогов и учителей с их профессиональным днем сотрудников образования 1 октября. Глава государства подчеркнул их важность и ценность в жизни каждого из нас, и непоколебимую силу во время войны с Россией.

Поздравление в виде трогательного ролика опубликовал Офис президента. В нем авторы указывают на способность учителей вкладывать в нас общечеловеческие ценности, на которые мы равняемся в главном стремлении – быть человеком (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Война бросила нам вызов, но мы боремся за человечность и принципы, которым нас научили. И учителя продолжают нас направлять несмотря на разбомбленные школы, воздушные тревоги, обстрелы, блекауты", – говорит женский голос за кадром.

Видео дня

Сам Зеленский обратился к украинцам всех возрастов, чтобы напомнить, какой титанический труд делают учителя. Перед их работой в долгу вся Украина, все человечество.

"С вашим днем, педагоги! Ценим своих учителей – их силу, их знания, которые они делают вашей силой, вашим знанием", – сказал гарант.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Дня учителя президент Зеленский вручил государственные награды педагогам, а также сертификаты на получение премии главы государства победителям международных ученических олимпиад. Он подчеркнул: педагоги воспитали молодых, сильных, преданных Украине патриотов, которые сегодня отважно защищают свободу нашего государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!