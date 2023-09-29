'Почетная миссия – быть учителем': Зеленский наградил педагогов накануне профессионального праздника. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю грядущего Дня работников образования вручил государственные награды педагогам, а также сертификаты на получение премии главы государства победителям международных ученических олимпиад. Глава государства подчеркнул: педагоги воспитали молодых, сильных, преданных Украине патриотов, которые сегодня отважно защищают свободу нашего государства.

Об этом Зеленский сказал во время своего обращения к педагогам. Он отметил, что считает честью наградить наших учителей, наставников, педагогов и поблагодарить их за труд.

Зеленский отметил, что в этом году профессиональный день педагогов особенный, поскольку совпадает с Днем защитников и защитниц Украины, с Покровом, что придает ему чрезвычайный смысл.

"Принципиальность воина – это почти всегда продолжение принципиальности твоей семьи и твоего учителя. Любые возможности государства – это всегда отражение знаний и талантов его людей, умение людей реализовать этот талант. Что защищают люди: свет или тьму, порядочность или зло, жизнь или неволю - все это то, чему они учились и чему научились, чему их учили. Бывает - дистанционно, бывает - непосредственно, но всегда должно быть искренне, иначе просто не сработает", - подчеркнул президент, обращаясь к работникам образования.

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По его словам, от воспитателя, учителя, преподавателя, наставника человек на разных этапах своей жизни берет больше, чем просто знания и навыки – он берет характер, принципиальность, ценности. "Это очень почетная миссия – быть учителем", – отметил президент.

"Многим из нас повезло с учителями. Украине повезло, что у нас есть такие педагоги - такие учителя, воспитатели, такие преподаватели и наставники. Все мы видим, что можете вы, когда видим, что может Украина - наши люди, наши защитники и защитники ", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства поблагодарил каждого и каждого из присутствующих, а также всех украинских учителей и других работников образования за то, что несмотря на все и при любых условиях – даже во время сигналов воздушной тревоги – учат детей быть человечными, образованными и смелыми, а значит – быть украинцами.

По случаю Дня работников образования Глава государства вручил ордена князя Ярослава Мудрого V степени, "За заслуги" ІІ и ІІІ степеней, княгини Ольги І и ІІІ степеней, а также присвоил почетные звания "Народный учитель Украины" и "Заслуженный учитель Украины".

Зеленский также вручил сертификаты на получение премии Президента победителям международных учащихся олимпиад и их наставникам.

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