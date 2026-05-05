'Очень любил родителей и сына': война забрала жизнь Героя с Полтавщины, которого с 2024 года считали пропавшим без вести. Фото

Война против российских оккупантов унесла жизнь уроженца Градижской громады на Полтавщине Юрия Торяника. Почти два года он считался пропавшим без вести, однако теперь было подтверждено его гибель.

Видео дня

Жизнь воина оборвалась 12 мая 2024 года – в тот день Юрий не вернулся с выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Макеевка Луганской области. Об этом сообщил глава Градижской объединенной территориальной громады Мирослав Носа.

"На щите домой возвращается Торяник Юрий Юрьевич – заместитель командира боевой машины-наводчик оператора 2 отделения спецназначения 2 взвода спецназначения 1 РСП младший сержант", – написал он.

Что известно о Герое

Юрий Торяник родился 21 апреля 1984 года в селе Святиловка в Градижской поселковой громаде Кременчугского района Полтавской области. Образование получил в Святиловской средней школе, затем учился в Кременчугском ИЭНТ по специальности эколог.

После окончания учебы работал на Крюковском вагоностроительном заводе. С октября 2006 года по июль 2007 года проходил службу в армии. После ее завершения вернулся на работу на Крюковский ВЗ, где работал до мобилизации.

В рядах ВСУ Юрий участвовал в боевых операциях в Бахмуте, Часовом Яре, Купянске. До последнего вздоха он был верен военной присяге. 12.05.2024 младший сержант Торяник Юрий Юрьевич 12.05.2024 не вернулся с боевого задания вблизи н.п. Макеевка Луганской области.

"Юрий был очень хорошим человеком, искренне любил своих родителей, сына, брата, племянников и всех родных. Был хорошим надежным другом и товарищем, его уважали односельчане, коллеги по работе и по службе. Там, где появлялся Юра, царила атмосфера доброты, искренности и тепла. Он был всегда улыбающимся с открытым сердцем, полным добра к людям.

Торяник Юрий Юрьевич был большим патриотом своего государства, очень интересовался историей Украины, за которую и отдал свою жизнь... Сколько вылито материнских слез, сколько было надежд и ожиданий, но судьба распорядилась по своему. К сожалению мужественный воин 12.05.2024 года погиб. Царство небесное и вечная светлая память Герою! Он в наших сердцах навсегда", – написал Мирослав Носа.

О дне и времени похорон воина он пообещал сообщить позже.

Как сообщал OBOZ.UA, на Александровском направлении 26 апреля погиб молодой украинский защитник Богдан Женихов. Сердце 21-летнего военного остановилось во время выполнения боевого задания вблизи села Тарасовка Днепропетровской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!