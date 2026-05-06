Проходил службу в должности оператора БпЛА: на Запорожье погиб военный с Одесщины Сергей Струк. Фото

Во вторник, 5 мая, стало известно о гибели на войне против России еще одного защитника из Одесской области. Свою жизнь в борьбе за независимость Украины отдал военнослужащий Вооруженных сил Украины Струк Сергей Сергеевич 1997 года рождения.

Видео дня

Он погиб, выполняя боевое задание в Запорожской области. Об этом сообщили на странице Раздельнянской городской территориальной громады в Facebook.

Сергей проходил военную службу в должности оператора беспилотных летательных аппаратов в составе батальона территориальной обороны воинской части А7051. Он был призван на военную службу по мобилизации в августе 2023 года.

"Верный военной присяге, мужественно выполняя свой долг в борьбе за независимость и свободу Украины, Сергей погиб 30 апреля 2026 года в результате ранений, полученных во время подрыва на взрывном устройстве противника в районе населенного пункта Риздвянка Запорожской области", – сказано в сообщении.

Защитника проведут в последний путь в среду, 6 мая. В 10:30 состоится формирование "живого коридора" при въезде в город Раздельная для встречи траурного кортежа.

Чин отпевания и совместная молитва будут проходить на центральной площади города. После отпевания на площади кортеж будет двигаться по улицам города к дому погибшего Героя.

Погребение состоится в селе Новоселовка (Некорицево) на местном кладбище.

"Раздельнянский городской совет, исполнительный комитет, депутатский корпус выражают искренние соболезнования семье, близким, друзьям и боевым побратимам погибшего. Склоняем головы в глубокой скорби... Светлая память Герою. Вечная слава Защитнику Украины", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, война против российских оккупантов унесла жизнь уроженца Градижской громады на Полтавщине Юрия Торяника. Почти два года он считался пропавшим без вести, однако теперь была подтверждена его гибель.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!