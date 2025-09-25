Чтобы цвели круглый год: как правильно ухаживать за фиалками

Фиалки – одни из самых любимых комнатных растений, которые при правильном уходе могут радовать цветами практически без перерыва. В отличие от более прихотливых культур, они не требуют сложных условий, однако имеют свои нюансы, которые стоит учитывать.

Видео дня

Достаточно придерживаться базовых правил: обеспечить правильное освещение, поливать через поддон, пересаживать раз в год и подкармливать качественными удобрениями. OBOZ.UA рассказывает, как правильно ухаживать за этими цветами.

Освещение для фиалок

Фиалки любят свет, но прямые солнечные лучи для них опасны. Лучше всего располагать горшки на подоконниках с восточной или северной стороны, где свет будет ярким и рассеянным.

Если же растения стоят на южном окне, следует обеспечить им легкое притенение, иначе на листьях могут появиться ожоги.

Полив фиалок

Одной из самых частых ошибок является полив сверху непосредственно в горшок. Это может привести к загниванию корней и гибели растения.

Оптимальный вариант – наливать воду в поддон, откуда корни постепенно впитывать влагу. Важно использовать только теплую воду, которая соответствует температуре комнаты, ведь от холодной воды фиалки могут серьезно пострадать.

Пересадка фиалок

Для поддержания здоровья растения и регулярного цветения пересадку следует проводить раз в год. В процессе обновляется субстрат, а также омолаживается корневая система. Свежий грунт обеспечивает лучший доступ питательных веществ, благодаря чему фиалки обильнее образуют бутоны.

Удобрения для фиалок

Фиалки хорошо реагируют как на минеральные, так и на органические подкормки. В период активного роста и цветения им нужны комплексные удобрения с азотом, фосфором и калием.

Органические добавки часто вносят во время подготовки почвенной смеси при высаживании или пересадке. Благодаря регулярной подкормке растение не истощается и продолжает радовать цветами.

OBOZ.UA также предлагает узнать, какие из комнатных растений опасны и токсичны для животных.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.