Чтобы ноги всегда были в тепле: что можно положить в обувь

В холодный сезон проблема быстрого охлаждения ног знакома почти каждому. Даже хорошо подобранная зимняя обувь иногда не справляется, и ноги мерзнут уже через несколько минут на улице.

Это может способствовать простудам и переохлаждению. Поэтому стоит знать простые и доступные способы дополнительного утепления, которые помогут сохранить тепло даже в сильный мороз. OBOZ.UA собрал практические советы, что именно можно положить в обувь.

Почему ноги мерзнут: главные причины

Чтобы правильно выбрать способ утепления, нужно понимать, почему именно мерзнут ноги:

слабое кровообращение;

слишком тонкая подошва;

некачественные материалы обуви;

промокание;

неправильный выбор носков.

Особенно важно избегать синтетических носков в мороз: они быстро намокают от пота, а увлажненные ноги замерзают мгновенно. Лучший выбор – шерстяные носки.

Что положить в зимнюю обувь, чтобы ноги были теплыми

Утепленные стельки

Самый простой и самый действенный вариант – заменить стандартные стельки. Стельки из меха или плотного хлопка хорошо удерживают тепло и создают дополнительный слой изоляции.

Как бюджетный способ иногда используют несколько слоев газетной бумаги: она поглощает влагу и работает как простой теплоизолятор.

Перцовый пластырь

Согревающее средство, которое можно купить в любой аптеке. Его наклеивают на носки, после чего надевают еще одну пару поверх. Пластырь улучшает микроциркуляцию, удерживает тепло и помогает не замерзать даже в сильный мороз.

Сухая горчица

Метод старый, но действенный. Немного сухой горчицы насыпают во вторую (верхнюю) пару носков. Горчица имеет легкий согревающий эффект, поэтому ноги остаются теплее.

Важно: на голую стопу горчицу сыпать не следует, чтобы избежать раздражения.

Быстрые методы утепления

В ситуации, когда нужно согреть ноги прямо сейчас, лучше всего подойдет фольга или слой газетной бумаги, положенный под стельку. Это создает барьер, который сразу отражает холод и позволяет быстро почувствовать тепло.

Если же есть время на подготовку, стоит изготовить фольгированную стельку-теплоотражатель или приобрести готовую утепленную модель с флисом и фольгой.

Теплоизоляционные стельки

В строительных магазинах продаются недорогие фольгированные материалы, которые легко превратить в теплоизоляционные стельки.

Достаточно обвести контур старой стельки, вырезать новую и сделать несколькомаленьких вентиляционных отверстий (до 5 мм). Такой теплоотражатель возвращает тепло обратно к ноге и защищает от холода, поступающего с подошвы.

Как правильно вкладывать фольгированную стельку

Есть два варианта.

Фольгой вниз – так тепло от ноги сохраняется в войлочном слое, а фольга блокирует холод с подошвы. Подходит для длительного хождения.

Фольгой вверх. Это отражает тепло стопы назад. Ощущается теплее, но ноги быстрее потеют, а стелька может скользить. Подходит для ситуаций, когда больше сидите, чем двигаетесь.

Как выбрать правильную зимнюю обувь

Обувь должна быть кожаной, плотной и непромокаемой.

Сетчатые "зимние" кроссовки с мембраной не защитят от холода. Ни один утеплитель внутри не поможет, если обувь пропускает влагу или имеет тонкую подошву.

Даже с идеальной стелькой нельзя долго стоять на одном месте. Движение способствует лучшему кровообращению и естественной тепловыработке.

