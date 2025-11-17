Видео дня
От сапог-лоферов до эпатажного принта: какая зимняя обувь будет в тренде в этом году
Обувь – один из важнейших акцентов в нашем ежедневном образе. Что касается трендов этого сезона, то на пике популярности сейчас свободные фасоны. Они не похожи на бохо-сапоги из 2000-х или на более новые версии, например популярная пара от Isabel Marant, и имеют определенно современный вид.
Но не менее интересны и более узкие версии обуви. По версии Miu Miu, сапоги должны сидеть как влитые и быть облегающими. Какие еще модели в тренде зимой этого года, рассказывает Vogue .
Обувь свободного кроя
Обтягивающая обувь
Сапоги с пряжками
Коричневые сапоги до колена
Сапоги со змеиным принтом
Ковбойский стиль
Гибриды лоферов
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что о человеке говорит его обувь.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.