От сапог-лоферов до эпатажного принта: какая зимняя обувь будет в тренде в этом году

Обувь – один из важнейших акцентов в нашем ежедневном образе. Что касается трендов этого сезона, то на пике популярности сейчас свободные фасоны. Они не похожи на бохо-сапоги из 2000-х или на более новые версии, например популярная пара от Isabel Marant, и имеют определенно современный вид.

Но не менее интересны и более узкие версии обуви. По версии Miu Miu, сапоги должны сидеть как влитые и быть облегающими. Какие еще модели в тренде зимой этого года, рассказывает Vogue .

Обувь свободного кроя

Обтягивающая обувь

Сапоги с пряжками

Коричневые сапоги до колена

Сапоги со змеиным принтом

Ковбойский стиль

Гибриды лоферов

