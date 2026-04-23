Чтобы был ранний урожай: когда стоит сеять горох

Горох относится к самым первым огородным растениям, которые высевают весной, ведь он хорошо переносит прохладу и способен прорастать даже при низких температурах. Именно поэтому с посевом не стоит медлить: чем раньше заложить в землю семена, тем лучше и щедрее будет будущий урожай.

Когда именно наступают наиболее удачные дни для посева гороха, рассказало издание VSN. Выбирая конкретный день, важно учесть температуру воздуха и почвы, а также некоторые дополнительные обстоятельства.

Самым благоприятным периодом для посева гороха считается апрель – как только почва оттает и прогреется хотя бы до +4...+6°C. Семена начинают проклевываться уже при +2...+3°C, а молодые всходы способны выдерживать даже небольшие заморозки без ущерба для развития. В большинстве регионов Украины оптимальные сроки приходятся на первую и вторую половину апреля. В это время условия лучше всего подходят для быстрого прорастания и формирования крепких растений.

Поскольку горох формирует урожай над землей, его традиционно рекомендуют высевать на растущую Луну – считается, что это способствует более активному развитию надземной части растения. В 2026 году благоприятный период для этого длится до 30 апреля, что дает достаточно времени для удачного посева.

Если же не успеть в апреле, горох можно посеять и в начале мая. Однако следует учитывать, что в таком случае урожай будет созревать чуть позже, чем при раннем посеве.

Чтобы растения хорошо развивались и обильно плодоносили, важно правильно выбрать место. Лучше всего подходят солнечные участки с легкой, хорошо дренированной почвой, которая не задерживает лишнюю влагу, но в то же время обеспечивает корни всем необходимым.

Перед посевом семена целесообразно замочить на 8-12 часов – это поможет ускорить появление всходов и сделает их более дружественными. Высевают горох обычно на глубину 4-6 см, соблюдая оптимальное расстояние между рядками, чтобы растениям хватало пространства для роста.

В дальнейшем уход сводится к регулярному поливу, особенно в периоды цветения и формирования стручков. Именно в это время растения больше всего нуждаются во влаге, и от ее количества напрямую зависит качество и объем урожая.

