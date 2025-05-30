Что ждет ограниченно пригодных, которые не пройдут ВВК до 5 июня: объяснение ТЦК

В Украине военнообязанные, которых признали ограниченно пригодными до вступления в силу нового мобилизационного законодательства, должны пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК). Для этого у них осталось меньше недели – до 5 июня, после чего нарушителей будут штрафовать.

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Об этом предупредили в Житомирском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Начальник отдела воинского учета и бронирования Виктор Полторакин в комментарии "Житомир.info" отметил, что те, кто нарушают правила, могут автоматически оказаться в розыске.

В частности, граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые по результатам прохождения медицинского осмотра ВВК до 4 мая 2024 года были признаны ограниченно пригодными к военной службе, непригодными в мирное или ограниченно пригодными в военное время, обязаны до 5 июня 2025 года пройти повторный медосмотр. Он должен определить степень пригодности таких граждан к службе в Силах обороны. Эту норму предусматривает закон №4235-IX, принятый в феврале 2025-го, который меняет порядок учета и оценки состояния здоровья военнообязанных.

"До окончания срока осталось совсем немного. Тем, кто не прошел, я рекомендую это сделать. Нарушители требований этого закона будут привлекаться к административной ответственности, сумма штрафа достигает от 17 тыс. грн", – подчеркнул представитель ТЦК.

Он говорит, что нарушители могут автоматически оказаться в розыске. И хотя пока разъяснения по этому поводу нет, ранее был похожий момент, когда лица, которые не обновили в установленный срок данные, автоматически системой "Оберіг" были "заброшены в розыск".

"У представителя полиции, который останавливает человека и видит, что он в розыске, есть основание остановить и доставить его в ТЦК и СП для составления протокола, вынесения постановления и привлечения к админответственности. Дополнительно сообщаю, что ", – сказал Полторакин.

Он пояснил, что узнать степень пригодности к военной службе военнообязанный может двумя путями. Прежде всего, это записано в военно-учетном документе, временном удостоверении военнообязанного или офицера запаса, или же в военном билете советского образца, который также действителен.

"Если по каким-либо причинам гражданин не может разобраться, можно зайти в приложение "Резерв+", и там у каждого указана степень пригодности к военной службе. Получить направление для прохождения ВВК можно через ТЦК и СП или в приложении "Резерв+", – добавил представитель ТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров принял изменения в постановление №560, которые меняют алгоритм прохождения ВВК. Теперь тем, кто изъявил желание пройти медкомиссию, в приложении "Резерв+" не надо будет ждать наложения электронной подписи руководителем ТЦК.

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