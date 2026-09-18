Что запрещалось носить в СССР: вы будете удивлены

Современная мода убеждает нас: стиль и умение выразить себя – это самое важное. Однако во времена СССР правило было противоположным: советский человек не должен был слишком сильно выделяться из толпы.

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Сейчас сложно представить, сколько удивительных ограничений существовало в гардеробе наших бабушек и мам. То, что для нас является привычным повседневным стилем, когда-то воспринималось как настоящий вызов обществу и вызывало осуждение. OBOZ.UA вспоминает, какие именно особенности гардероба находились под негласным запретом в советскую эпоху.

Никаких прозрачных материалов

Пока на Западе женщины смело экспериментировали с воздушными тканями, советский гардероб состоял из плотного ситца и кримплена. Любой намек на прозрачность одежды считался недопустимым и аморальным. За появление на публике в прозрачной одежде могли в лучшем случае исключить из коллектива и заставить пойти переодеться.

Запрет на короткие юбки и смелые вырезы

Открытые декольте и длина мини долгое время считались признаком безвкусицы и развращенности. Только ближе к середине 70-х годов модницы рискнули немного поднять линию подола и позволили себе чуть более глубокие вырезы.

Бельевой стиль – только за закрытыми дверями

Сейчас платья, похожие на ночные рубашки, и костюмы-пижамы – настоящий тренд. А вот во времена СССР появляться в чем-то подобном за пределами спальни было недопустимо. Появление в чем-то подобном на публике вызывало немыслимый скандал.

Кроссовки – исключительно для спортивных площадок

Сегодня мы спокойно сочетаем спортивную обувь с платьями или деловыми костюмами. Однако в СССР кроссовки надевали только на физкультуру или пробежку, а для повседневных выходов выбирали сдержанную обувь на небольшом каблуке. Или то, что удавалось достать в условиях дефицита.

Слишком откровенные купальники

Привычные для нас откровенные бикини когда-то считались непристойными и воспринимались как негативное влияние Запада. На пляжах разрешалось появляться только в цельных купальниках или моделях с очень высокой посадкой.

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