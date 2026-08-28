"В нём что-то есть": ведьма Тихая "предсказала" назначение Билецкого главкомом

Командир 3-го армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий может сыграть значительную роль в будущем Украины. Не исключено, что в перспективе этот военный станет главнокомандующим Вооружённых сил Украины.

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Об этом на своём YouTube-канале заявила ведьма Мария Тиха, отвечая на вопрос об отношении к Билецкому. Отдельно она опубликовала пост в Telegram, в котором обратила внимание на военного и призвала запомнить её слова.

Что Тихая сказала о Билецком

По словам Тихой, она лично знакома с Билецким, а знает о нём ещё с момента создания "Азова". Она отметила, что у неё много знакомых среди военнослужащих подразделения, которые высоко его оценивают.

"Я с ним лично знакома, он мне очень нравится. Считаю, что Билецкий в свое время внесет какой-то значительный вклад в Украину. Он уже внес вклад "Азовом", просто еще внесет. Познакомились относительно недавно, полтора года назад, я была на базе "Азова". Вот в нём что-то есть, правда. Мне нравится этот человек. Будем смотреть дальше, так что обратите на него внимание", – заявила она.

Может ли Билецкий стать главнокомандующим?

Во время эфира Тиха также высказала предположение о возможной будущей карьере Билецкого. Она подчеркнула, что относится к нему с большим уважением еще со времен АТО.

"Может, он будущий главнокомандующий? Дай Бог. Я его уважаю, он мне импонирует", – сказала Тиха.

Что ведьма написала в Telegram

Впоследствии, 27 августа, Тиха опубликовала сообщение в своем Telegram-канале, где подчеркнула, что получает немало вопросов именно о личности Билецкого и его дальнейшем будущем.

Она сделала акцент на том, что в условиях полномасштабной войны роль военных лидеров в государстве становится решающей. По её словам, Билецкий воспринимается не как общественный деятель или медийная личность, а прежде всего как боевой командир.

"Повторяю ещё раз: Украина — военное государство (к сожалению, из-за войны). Он не политик, не болтливый оратор, а прежде всего военный! После знакомства он очень привлек моё внимание. В нём есть что-то... Я не агитирую и ничего не утверждаю. Просто запомните этот пост. Мы ещё к нему вернёмся", — написала она.

Напомним, Андрей Билецкий за год преобразовал 3-й армейский корпус, который в настоящее время удерживает более 150 км фронта. За это время подразделение остановило продвижение российских войск на Лиманско-Боровском направлении и значительно расширило применение беспилотных и роботизированных систем.

24 августа 2026 года президент Владимир Зеленский присвоил командиру 3-го армейского корпуса ВСУ Андрею Билецкому звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда". Военного отметили за личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное служение украинскому народу.

Как писал OBOZ.UA, Андрей Билецкий входит в число украинцев, которым общество выражает доверие. В то же время его позиция в соответствующем рейтинге связана прежде всего с военной деятельностью и командованием, а не с участием в политической жизни страны.

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