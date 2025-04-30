Что такое 'виляск': точное значение понимают не все

Украинский язык богат интересными и малоизвестными словами, которые не всегда имеют однозначное толкование. Одно из таких слов — "виляск", которое нередко вызывает путаницу или ассоциируется с подобными по звучанию.

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Несмотря на то, что оно не слишком распространено в повседневной речи, его значение вполне точно и понятно в контексте. Употребление таких слов добавляет красок в язык и помогает глубже понять его выразительные возможности. OBOZ.UA разбирался, что же такое хлопок и где его можно услышать.

Понимание подобной лексики не только расширяет словарный запас, но помогает лучше почувствовать выразительность и глубину речи.

Одно из основных значений слова "виляск" описывает громкий, резкий звук, возникающий вследствие сильного удара или хлопания. Это может быть звук от удара по чему-то твердому, оплеуху, или же громкого хлопка в ладони. Например, в литературных текстах можно встретить описания ситуаций, когда от сильного удара или хлопанья "аж виляски пішли", что подчеркивает силу и громкость звука.

Другой аспект значения "вилсяк" связан с пронзительным звуком, в который может переходить чрезмерно громкий человеческий голос или другие звуки, как пение или смех. Это не просто громкость, а определенная резкость, звонкость, выделяемая из общего звукового потока. Такой "виляск" часто ассоциируется с эмоциональными проявлениями, когда человек кричит или смеется настолько громко, что звук становится острым и пронзительным.

Кроме того, слово "виляск" может использоваться в значении отзвука или эха. Это звук, возвращаемый или разносимый после основного источника звука, создавая эффект резонанса. В этом смысле "виляск" является синонимом к таким словам, как эхо, отзвук, отзвук или отголосок. Интересно, что в старинной литературе встречался вариант "одляск", который употреблялся, например, для описания эха от искреннего смеха.

Достаточно распространено употребление "виляск" в составе фразеологизма "аж виляски пішли" или "аж виляски йшли́". Это стойкое выражение используется для обозначения очень сильного, громкого звука, имеющего выраженный, гулкий характер и хорошо разносится. Независимо от того, звук от удара, плескания или чрезмерно громкого голоса, оборот подчеркивает интенсивность и резонанс звукового явления.

Таким образом, слово "виляск" многогранно и описывает различные типы громких и резонансных звуков, а также их отголоски. От прямого звука удара или хлопанья до пронзительного крика или эха – это слово имеет четкие контексты употребления.

Синонимы к существительному "виляск"

Відлуння

Відлунок

Відгук

Відгомін

Відзвук

Відголос

Відгул

Руна (наголос на А), діалектне слово.

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