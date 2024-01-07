Что такое 'недосвіт' і 'ляпавиця': объяснение редких слов

В украинском языке много благозвучных слов, которые мы, к сожалению, редко употребляем. Например, мало кто знает значение прекрасного слова "недосвіт", хотя его часто использовали литературные классики в своих произведениях.

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Редким является и слово "ляпавиця", что означает мокрую погоду, слякоть. OBOZ.UA рассказывает о значении редкостных слов.

"Недосвіт" – это утренний мороз, который бывает весной и осенью во время перед восходом солнца. Как синоним можно употреблять "приморозок".

Языковеды говорят, что это слово придумал Тарас Шевченко:

"Барвінок цвів і зеленів, слався, розстилався, та недо́світ перед світом в садочок укрався – потоптав веселі квіти, побив, поморозив".

Можно также употреблять слово "паморозь":

"Так і тягтиметься недосвіт до самого полудня, коли сонце вже перейде обмацувати інший фасад, а на цих колонах все ще незворушно білітиме паморозь..." (Юрій Завгородній).

"Ляпавиця" – это мелкий дождь, туман или мокрый снег, когда на земле или на дороге образуется грязь.

В качестве синонимов можно использовать:

сльота;

моквá;

мокля́к;

мокрéча

мокря́ччя;

слякотá;

хля́га;

хля́павка.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем отличаются схожие слова "волати" и "веліти".

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