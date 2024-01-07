Что такое "недосвіт" і "ляпавиця": объяснение редких слов
В украинском языке много благозвучных слов, которые мы, к сожалению, редко употребляем. Например, мало кто знает значение прекрасного слова "недосвіт", хотя его часто использовали литературные классики в своих произведениях.
Редким является и слово "ляпавиця", что означает мокрую погоду, слякоть. OBOZ.UA рассказывает о значении редкостных слов.
"Недосвіт" – это утренний мороз, который бывает весной и осенью во время перед восходом солнца. Как синоним можно употреблять "приморозок".
Языковеды говорят, что это слово придумал Тарас Шевченко:
"Барвінок цвів і зеленів, слався, розстилався, та недо́світ перед світом в садочок укрався – потоптав веселі квіти, побив, поморозив".
Можно также употреблять слово "паморозь":
"Так і тягтиметься недосвіт до самого полудня, коли сонце вже перейде обмацувати інший фасад, а на цих колонах все ще незворушно білітиме паморозь..." (Юрій Завгородній).
"Ляпавиця" – это мелкий дождь, туман или мокрый снег, когда на земле или на дороге образуется грязь.
В качестве синонимов можно использовать:
- сльота;
- моквá;
- мокля́к;
- мокрéча
- мокря́ччя;
- слякотá;
- хля́га;
- хля́павка.
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