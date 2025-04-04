Что такое 'крумпли': значение интересного слова

Именно диалекты делают язык по-настоящему живым. Ведь литературный язык – это только верхушка айсберга, тогда как под ним – тысячи местных слов, форм, выражений, которые веками передавались из поколения в поколение. Диалекты развились под влиянием соседних языков и исторических обстоятельств.

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Яркий пример – слово "крумпли", которое для одних знакомо с детства, а для других является полной загадкой. Что же это значит – разбирался OBOZ.UA.

Закарпатье – регион с богатой языковой палитрой. В силу исторических обстоятельств, близости к Венгрии, Словакии, Румынии и активной миграции здесь образовалось уникальное языковое пространство. Даже между соседними районами могут быть большие отличия в произношении, лексике и акцентах.

Слово "крумпли" – это диалектное название картофеля, употребляемого в некоторых районах Закарпатья, в частности в Ужгородском и близлежащих районах. Оно имеет венгерское происхождение – от венгерского слова krumpli, что тоже означает "картофель".

В Раховском и Тячевском районах картофель часто называют репа.

В Ужгородском районе – "крумпля" или "крумпли".

Это не просто языковая разница – это часть идентичности и быта.

Среди украинцев есть еще целый ряд названий для любимого овоща:

"Бараболя" – распространена на Волыни, Подолье, а также в Карпатах. Слово имеет польские корни.

"Бульба" – в Прикарпатье, на Галичине и даже на Киевщине.

"Ріпа" – в Полесье и в части Закарпатья. Исторически это слово употреблялось еще до появления картофеля, но впоследствии закрепилось как название нового овоща.

"Картофля" – на юге, в частности, в Одесской области. Звучание близко официальному названию – "картофель".

"Земляники" – редкостное слово с востока Украины, в частности с Черниговщины.

Независимо от того, говорите ли вы "картофель", "бульба" или "крумпли" – речь идет об овоще, который стал основой многих традиционных блюд. Диалекты не разъединяют украинцев, а наоборот – демонстрируют наше языковое разнообразие, которое следует сохранять, уважать и изучать.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие украинские диалектные слова имеют неожиданное значение.

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