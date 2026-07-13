Что такое "комфортный" салат и из чего приготовить: делимся простым рецептом блюда для ужина

Если вы хотите приготовить вкусное, сытное и простое блюдо для ужина, идеальным вариантом будет салат. Но, готовить его лучше всего из запеченных овощей, это будет тот самый "комфортный" салат, после которого вы не будете чувствовать тяжесть.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из овощей, с морковью и мясом.

Ингредиенты:

5 небольших свежих огурцов

2 крупных спелых помидора

150 г отварного мяса (курица, свинина или телятина)

150 г моркови по-корейски

пучок петрушки или кинзы

2-3 ст. л. кетчупа

1-2 ст. л. соевого соуса

соль и черный перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Запеките перцы, порежьте все овощи, зелень и мясо. Добавьте морковь по-корейски, специи.

2. В конце полейте соевым соусом и кетчупом, перемешайте.

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