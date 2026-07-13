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Что такое "комфортный" салат и из чего приготовить: делимся простым рецептом блюда для ужина

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Рецепт теплого салата из запеченных овощей
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Если вы хотите приготовить вкусное, сытное и простое блюдо для ужина, идеальным вариантом будет салат. Но, готовить его лучше всего из запеченных овощей, это будет тот самый "комфортный" салат, после которого вы не будете чувствовать тяжесть. 

Салат для ужина

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из овощей, с морковью и мясом. 

Ингредиенты:

  • 5 небольших свежих огурцов
  • 2 крупных спелых помидора
  • 150 г отварного мяса (курица, свинина или телятина)
  • 150 г моркови по-корейски
  • пучок петрушки или кинзы
  • 2-3 ст. л. кетчупа 
  • 1-2 ст. л. соевого соуса
  • соль и черный перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Запеките перцы, порежьте все овощи, зелень и мясо. Добавьте морковь по-корейски, специи.

Приготовление блюда

2. В конце полейте соевым соусом и кетчупом, перемешайте.

Готовый салат

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