Что такое ББМ, БМП, БТР, ЗРК и ПТРК: расшифровка украинских аббревиатур из сводок Генштаба
Новости с фронтов российско-украинской войны, сводки Генштаба и другие официальные сообщения обычно содержат немало аббревиатур. И человеку, не причастному к армии, может быть непросто разобраться с тем, что такое ЗРК, ПТРК, БМП, ББМ и т.д.
OBOZREVATEL публикует небольшой словарь подобных аббревиатур. Они помогут лучше понимать, о чем идет речь в информационных сообщениях.
Также знание полного значения, скрытого за аббревиатурой, поможет правильно использовать это сокращение с точки зрения рода и других грамматических конструкций. Так БМП (бойова машина піхоти) в качестве опорного слова имеет существительное "машина", так что это аббревиатура женского рода, а вот БТР (бронетранспортер) уже имеет мужской род – от опорного "транспортер".
Кроме того, это позволит перестать путать российские варианты аббревиатур с украинскими. Скажем, в названиях артиллерийских систем россияне часто используют букву "О" от слова "огонь", а в украинском языке там должна быть буква "В" – от слова "вогонь".
Отдельно отметим, что аббревиатуру ЗСУ правильно читать как [зэ-эс-у], а не как [зэ-сэ-у]. При прочтении таких сокращений нужно произносить каждую букву так, как она называется в алфавите. Буква "С", которая здесь обозначает слово "силы" в украинском алфавите называется "эс", а не "сэ". Итак, запоминаем окончательно верный вариант – [зэ-эс-у].
Вот ключевые аббревиатуры, которые вам пригодятся:
АТЦ – антитерористичний центр;
ББМ – бойова броньована машина;
БПВ – безпілотний вертоліт (повний синонім – БПГ, тобто безпілотний гелікоптер);
БПЛА – безпілотний літальний апарат (може вживатись також абревіатура БЛА);
БРДМ – бойова розвідувально-дозорна машина;
БТГ – батальйонна тактична група;
БТР – бронетранспортер;
ВДК – великий десантний корабель;
ВСГ – великокаліберна снайперська гвинтівка;
ВЦА – військово-цивільна адміністрація;
ГНР – група негайного реагування;
ГШР – група швидкого реагування;
ГУР – головне управління розвідки (у Міністерстві оборони України);
ДАП – димоутворювальний авіаційний прилад;
День Д – загальноприйнятий у військовій справі термін, на позначення дня початку військової операції;
ДЗОТ – довготривала закріплена оборонна точка, дерево-земляна оборонна точка;
ДОТ – довготривала оборонна точка;
ДПСУ – Державна прикордонна служба України;
ДШВ – Десантно-штурмові війська ЗСУ (раніше цей род військ називали ВДВ – Високомобільні десантні війська, а до того АеМВ – Аеромобільні війська)
ЗБЗ – зведений бойовий загін;
ЗРК – зенітний ракетний комплекс;
ЗУБ – загиблий у бою;
КВШ – клінічний військовий шпиталь;
КРС – керований реактивний снаряд;
КСП – командно-спостережний пункт;
КШН – командно-штабне навчання;
КШТ – командно-штабне тренування;
Лінкор – лінійний корабель;
Медсанбат – медико-санітарний батальйон;
Мирконт – миротворчий контингент;
Морпіх – морський піхотинець;
МУД – міна уповільненої дії;
Начмед – начальник медичної служби;
НБД – навчально-бойова діяльність;
НБЗ – навчально-бойове завдання/задача;
НВД – надважливі документи;
НГШ – начальник генерального штабу;
ОФС – осколково-фугасний снаряд;
ПВС – пост візуального спостереження;
ПВТ – прихована вогнева точка;
ПКП – пересувний командний пункт;
ППО – протиповітряна оборона;
ПТКР – протитанкова керована ракета;
ПТР – протитанкова рушниця;
ПТРС – 14,5-мм протитанкова рушниця Сімонова;
ПТРК – протитанковий ракетний комплекс;
Рембат – ремонтний батальйон;
Розвідбат – розвідувальний батальйон;
СКС – 7,62-мм самозарядний карабін Симонова;
ТВО (частіше використовується написання т. в. о.) – тимчасовий виконувач обов’язків;
ТрО – територіальна оборона;
УБД – учасник бойових дій;
УЗВ – установка залпового вогню;
ЧСпП – частини спеціального призначення;
Час Ч – це загальноприйнятий у військовій справі термін, яким позначається час початку військової операції;
Штакор – штаб корпусу;
Штарм – штаб армії.
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