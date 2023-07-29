Что такое ББМ, БМП, БТР, ЗРК и ПТРК: расшифровка украинских аббревиатур из сводок Генштаба

Новости с фронтов российско-украинской войны, сводки Генштаба и другие официальные сообщения обычно содержат немало аббревиатур. И человеку, не причастному к армии, может быть непросто разобраться с тем, что такое ЗРК, ПТРК, БМП, ББМ и т.д.

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OBOZREVATEL публикует небольшой словарь подобных аббревиатур. Они помогут лучше понимать, о чем идет речь в информационных сообщениях.

Также знание полного значения, скрытого за аббревиатурой, поможет правильно использовать это сокращение с точки зрения рода и других грамматических конструкций. Так БМП (бойова машина піхоти) в качестве опорного слова имеет существительное "машина", так что это аббревиатура женского рода, а вот БТР (бронетранспортер) уже имеет мужской род – от опорного "транспортер".

Кроме того, это позволит перестать путать российские варианты аббревиатур с украинскими. Скажем, в названиях артиллерийских систем россияне часто используют букву "О" от слова "огонь", а в украинском языке там должна быть буква "В" – от слова "вогонь".

Отдельно отметим, что аббревиатуру ЗСУ правильно читать как [зэ-эс-у], а не как [зэ-сэ-у]. При прочтении таких сокращений нужно произносить каждую букву так, как она называется в алфавите. Буква "С", которая здесь обозначает слово "силы" в украинском алфавите называется "эс", а не "сэ". Итак, запоминаем окончательно верный вариант – [зэ-эс-у].

Вот ключевые аббревиатуры, которые вам пригодятся:

АТЦ – антитерористичний центр;

ББМ – бойова броньована машина;

БПВ – безпілотний вертоліт (повний синонім – БПГ, тобто безпілотний гелікоптер);

БПЛА – безпілотний літальний апарат (може вживатись також абревіатура БЛА);

БРДМ – бойова розвідувально-дозорна машина;

БТГ – батальйонна тактична група;

БТР – бронетранспортер;

ВДК – великий десантний корабель;

ВСГ – великокаліберна снайперська гвинтівка;

ВЦА – військово-цивільна адміністрація;

ГНР – група негайного реагування;

ГШР – група швидкого реагування;

ГУР – головне управління розвідки (у Міністерстві оборони України);

ДАП – димоутворювальний авіаційний прилад;

День Д – загальноприйнятий у військовій справі термін, на позначення дня початку військової операції;

ДЗОТ – довготривала закріплена оборонна точка, дерево-земляна оборонна точка;

ДОТ – довготривала оборонна точка;

ДПСУ – Державна прикордонна служба України;

ДШВ – Десантно-штурмові війська ЗСУ (раніше цей род військ називали ВДВ – Високомобільні десантні війська, а до того АеМВ – Аеромобільні війська)

ЗБЗ – зведений бойовий загін;

ЗРК – зенітний ракетний комплекс;

ЗУБ – загиблий у бою;

КВШ – клінічний військовий шпиталь;

КРС – керований реактивний снаряд;

КСП – командно-спостережний пункт;

КШН – командно-штабне навчання;

КШТ – командно-штабне тренування;

Лінкор – лінійний корабель;

Медсанбат – медико-санітарний батальйон;

Мирконт – миротворчий контингент;

Морпіх – морський піхотинець;

МУД – міна уповільненої дії;

Начмед – начальник медичної служби;

НБД – навчально-бойова діяльність;

НБЗ – навчально-бойове завдання/задача;

НВД – надважливі документи;

НГШ – начальник генерального штабу;

ОФС – осколково-фугасний снаряд;

ПВС – пост візуального спостереження;

ПВТ – прихована вогнева точка;

ПКП – пересувний командний пункт;

ППО – протиповітряна оборона;

ПТКР – протитанкова керована ракета;

ПТР – протитанкова рушниця;

ПТРС – 14,5-мм протитанкова рушниця Сімонова;

ПТРК – протитанковий ракетний комплекс;

Рембат – ремонтний батальйон;

Розвідбат – розвідувальний батальйон;

СКС – 7,62-мм самозарядний карабін Симонова;

ТВО (частіше використовується написання т. в. о.) – тимчасовий виконувач обов’язків;

ТрО – територіальна оборона;

УБД – учасник бойових дій;

УЗВ – установка залпового вогню;

ЧСпП – частини спеціального призначення;

Час Ч – це загальноприйнятий у військовій справі термін, яким позначається час початку військової операції;

Штакор – штаб корпусу;

Штарм – штаб армії.

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