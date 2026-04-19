Что сделать, чтобы заставить орхидею снова цвести: советы эксперта

Цветы орхидей прекрасны и ни на что не похожи, а их особенность в том, что это красота, которую надо заслужить. Когда вы приносите это растение из магазина, оно может радовать бутонами много недель, а потом завянуть и прекратить продуцировать цветоносы. В таком случае вам точно нужно узнать, что именно заставит орхидею зацвести снова.

Как сделать все правильно и получить новый сезон цветения, изданию Express рассказал владелец цветочного магазина Джордан Трейнер. Он поделился лайфхаком, на что обратить внимание, чтобы ваше комнатное растение снова распустилось. Вот четыре шага, которые точно обеспечат вам успех.

Осторожная обрезка

Первое, что необходимо сделать, — это провести обрезку. Правильно выполненное удаление лишних частей будет стимулировать растение к новому цветению.

Для этого рекомендуется удалить увядшие цветы и укоротить длинный стебель до узла – похожего на зазубрину бугорка на стебле. Следует отсчитать две такие отметки от основания и сделать срез чуть выше этого места. Отрезанную часть нужно утилизировать – тогда оставшийся стебель направит энергию на формирование нового цветоноса уже через несколько месяцев.

Соблюдение прохлады

Следующим шагом для стимуляции цветения является снижение температуры, но без потери в количестве освещения. Для лучшего роста орхидеям нужен яркий, но рассеянный свет, поэтому растение следует держать в комнате с достаточным количеством естественного света, но не на прямом солнце.

Подкормка

Для повторного цветения растению нужны питательные вещества. Ежемесячное использование специальных удобрений именно для орхидей будет способствовать росту и развитию новых бутонов. Но ни в коем случае не перебирайте с концентрацией – цветок страдает от избытка пищи больше, чем от ее нехватки.

Понимание режима полива

Орхидеи лучше выращивать в прозрачных горшках не просто так – это позволяет следить за состоянием корней цветка. Информативным является только состояние корней в субстрате. Воздушные можно не принимать во внимание.

Если корни имеют темно-зеленый цвет, считается, что растению достаточно влаги для роста. Светло-серебристый цвет является индикатором того, что орхидея хочет пить и ее пора полить. Также стоит учитывать, что воздушные корни, которые часто торчат из горшка, – это нормальное явление. Проверять их на цвет не стоит, они обычно не меняют окраску в зависимости от полива.

И не отчаивайтесь, если после смены режима ухода ваша орхидея не спешит цвести. Вероятно, ей нужно определенное время, чтобы восстановить силы – рано или поздно вы точно дождетесь от нее цветов, если все делаете правильно.

