Что сделать, чтобы подсолнухи дольше простояли в вазе: интересная хитрость

Подсолнухи являются ярким дополнением к любому дому и могут добавить нотку радости даже в самые мрачные места. Они также имеют особое значение как символы стойкости и мира для украинцев.

Сейчас в большинстве цветочных маркетов можно легко найти свежесрезанные букеты подсолнухов. Однако эти сияющие цветы требуют особого ухода после срезки, чтобы предотвратить их увядание и потерю блеска, пишет OBOZ.UA.

Обычно срезанные подсолнухи могут стоять от шести до двенадцати дней. Следуя этим советам экспертов, вы можете сделать так, чтобы ваши цветы оставались свежими и яркими как можно дольше.

Как сохранить подсолнухи свежими?

Эксперты рассказали о шаге, который занимает три секунды и который нужно выполнять каждые несколько дней, что может помочь продлить свежесть срезанных подсолнухов и предотвратить преждевременное увядание.

Они рекомендуют обрезать стебли подсолнечника и помещать их в свежий раствор для хранения каждые два дня. Также рекомендуется обрезать стебли под водой, чтобы предотвратить попадание пузырьков воздуха в сосудистую систему стебля.

Крайне важно держать стебли погруженными, пока вы опорожняете вазу, чистите ее и наполняете свежим раствором.

После этого цветы можно вернуть в вазу и долить свежий раствор при необходимости.

Дополнительный совет, чтобы ваши подсолнухи выглядели лучше, – избегать размещения их под прямыми солнечными лучами или сквозняками, поскольку это может обезводить цветы и привести к их быстрому увяданию.

Если у вас нет раствора для хранения, не волнуйтесь, поскольку ваши цветы все еще могут процветать в пресной воде.

Полезный совет экспертов для тех, кто имеет талант к садоводству, – приготовить собственный раствор для хранения растений. Все, что вам нужно, это консервант для цветов, содержащий сахарозу для энергии, подкислитель, который помогает сбалансировать уровень pH и повысить уровень увлажнения, а также антимикробное средство, которое предотвращает рост бактерий, которые могут закупорить стебли. Просто следуйте инструкциям производителя при смешивании раствора.

Стоит отметить: уменьшение дозировки не сильно продлит срок службы подсолнухов, а увеличение может навредить вашим цветам.

