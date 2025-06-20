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Что приготовить из одного кабачка и одного филе: рецепт самого вкусного и полезного блюда

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,5 т.
Что приготовить из одного кабачка и одного филе: рецепт самого вкусного и полезного блюда

Кабачки – универсальные овощи, которые можно запекать, тушить, варить, есть в сыром и маринованном виде. Еще их них получится вкусный аля шашлык. 

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Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сочной запеканки из кабачков, с куриным филе и сыром.

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 1 маленький кабачок
  • 3 ст.л белого йогурта
  • 1 яйцо
  • 1 ст.л горчицы в зернах
  • 1 ч.л чеснока
  • соль, перец
  • 300 г филе бедра
  • фиолетовый лук 
  • помидор
  • 100 г сыра

Способ приготовления: 

1. Кабачки порежьте кружочками. 

Кабачки с филе

2. Филе порежьте крупными кусками, добавьте йогурт, горчицу, специи, яйцо, тертый чеснок, перемешайте.

Приготовление блюда

3. В форму выложите слой кабачков, сверху мясо, лук, помидоры слайсами и присыпьте тертым сыром. 

Сколько запекать запеканку в духовке

4. Запекайте в духовке 40-45 минут при 200С.

Готовая запеканка

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