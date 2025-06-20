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Что приготовить из одного кабачка и одного филе: рецепт самого вкусного и полезного блюда
Кабачки – универсальные овощи, которые можно запекать, тушить, варить, есть в сыром и маринованном виде. Еще их них получится вкусный аля шашлык.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сочной запеканки из кабачков, с куриным филе и сыром.
Ингредиенты:
- 1 маленький кабачок
- 3 ст.л белого йогурта
- 1 яйцо
- 1 ст.л горчицы в зернах
- 1 ч.л чеснока
- соль, перец
- 300 г филе бедра
- фиолетовый лук
- помидор
- 100 г сыра
Способ приготовления:
1. Кабачки порежьте кружочками.
2. Филе порежьте крупными кусками, добавьте йогурт, горчицу, специи, яйцо, тертый чеснок, перемешайте.
3. В форму выложите слой кабачков, сверху мясо, лук, помидоры слайсами и присыпьте тертым сыром.
4. Запекайте в духовке 40-45 минут при 200С.
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