Что приготовить из одного кабачка и одного филе: рецепт самого вкусного и полезного блюда

Кабачки – универсальные овощи, которые можно запекать, тушить, варить, есть в сыром и маринованном виде. Еще их них получится вкусный аля шашлык.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сочной запеканки из кабачков, с куриным филе и сыром.

Ингредиенты:

1 маленький кабачок

3 ст.л белого йогурта

1 яйцо

1 ст.л горчицы в зернах

1 ч.л чеснока

соль, перец

300 г филе бедра

фиолетовый лук

помидор

100 г сыра

Способ приготовления:

1. Кабачки порежьте кружочками.

2. Филе порежьте крупными кусками, добавьте йогурт, горчицу, специи, яйцо, тертый чеснок, перемешайте.

3. В форму выложите слой кабачков, сверху мясо, лук, помидоры слайсами и присыпьте тертым сыром.

4. Запекайте в духовке 40-45 минут при 200С.

Також на OBOZ.UA ви можете ознайомитися з рецептами: