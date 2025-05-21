Что приготовить из лаваша и двух яиц для перекуса: рецепт очень вкусного и сытного блюда

Лаваш и тортилья – лучшие продукты для приготовления вкусных и сытных блюд. К тому же готовить их можно с разными начинками, а также использовать для выпечки вместо теста.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного лаваша с омлетом, красной рыбой, зеленью и крем-сыром.

Ингредиенты:

лаваш или тортилья

яйца – 2 шт.

специи

крем-сыр

овощи или зелень

красная рыба или филе

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте со специями, вылейте на сковороду, дайте немного "прихватиться", сверху положите тортилью. Готовьте минуту, переверните.

2. Сверху смажьте крем-сыром, сверху овощи, рыбу.

3. Сверните, разрежьте пополам и можно есть!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: