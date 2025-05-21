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Что приготовить из лаваша и двух яиц для перекуса: рецепт очень вкусного и сытного блюда

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
606
Что приготовить из лаваша и двух яиц для перекуса: рецепт очень вкусного и сытного блюда

Лаваш и тортилья – лучшие продукты для приготовления вкусных и сытных блюд. К тому же готовить их можно с разными начинками, а также использовать для выпечки вместо теста.

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Закуска из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного лаваша с омлетом, красной рыбой, зеленью и крем-сыром.

Ингредиенты:

  • лаваш или тортилья
  • яйца – 2 шт.
  • специи
  • крем-сыр
  • овощи или зелень
  • красная рыба или филе

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте со специями, вылейте на сковороду, дайте немного "прихватиться", сверху положите тортилью. Готовьте минуту, переверните.

Яйца для омлет

2. Сверху смажьте крем-сыром, сверху овощи, рыбу.

Начинка для блюда

3. Сверните, разрежьте пополам и можно есть!

Готовое блюдо

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