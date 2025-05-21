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Что приготовить из лаваша и двух яиц для перекуса: рецепт очень вкусного и сытного блюда
Лаваш и тортилья – лучшие продукты для приготовления вкусных и сытных блюд. К тому же готовить их можно с разными начинками, а также использовать для выпечки вместо теста.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного лаваша с омлетом, красной рыбой, зеленью и крем-сыром.
Ингредиенты:
- лаваш или тортилья
- яйца – 2 шт.
- специи
- крем-сыр
- овощи или зелень
- красная рыба или филе
Способ приготовления:
1. Яйца взбейте со специями, вылейте на сковороду, дайте немного "прихватиться", сверху положите тортилью. Готовьте минуту, переверните.
2. Сверху смажьте крем-сыром, сверху овощи, рыбу.
3. Сверните, разрежьте пополам и можно есть!
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