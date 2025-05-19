Что приготовить из картофеля и фарша: рецепт самого вкусного блюда для всей семьи

Картофель – очень бюджетный и вкусный овощ, который может быть основой для приготовления вкусного и нежного пюре, а также супов, закусок, салатов, пирогов. Еще ее можно можно вкусно запечь, стушить, сварить.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной картошкой, с фаршем, специями и луком.

Ингредиенты:

Сушеный чеснок – 1,5 ч.л

Сушеная петрушка – 1 ч.л

Специи для мяса – 1 ч.л

Соль, перец – по вкусу

Картофель – 1,5 кг

Лук репчатый – 2 шт

Помидор крупный – 1 шт

Перец сладкий – 2 шт

Чеснок – 3 зуб.

Сушеная петрушка – 1 ч.л

Томатный соус – 200 г

Вода – 350 мл

Сыр твердый (лучше Чеддер) – 130 г

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить все специи, тщательно перемешать. Картофель почистить и разрезать пополам. Положить фарш на одну половинку картофеля и накрыть другой. Выложить картофель в форму для запекания.

2. Сверху выложить нарезанные лук, перец, помидор и чеснок. Посыпать сушеной петрушкой. Добавить соль и перец по вкусу. Полить томатным соусом, равномерно распределив его. Влить воду в форму и накрыть фольгой. Запекайте в разогретой до 180C духовке в течение 2 часов.

3. Достать форму из духовки, снимите фольгу и посыпьте тертым сыром. Верните в духовку, запекайте до полного расплавления сыра.

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