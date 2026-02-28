Что обязательно надо есть в преклонном возрасте, чтобы дожить до 100 лет: неожиданные результаты исследования

Люди, которые не едят мясо, особенно в позднем возрасте, имеют меньше шансов дожить до 100 лет по сравнению с мясоедами.

Об этом говорят результаты исследования по здоровому долголетию, проведённое среди более 5000 взрослых китайцев (в возрасте 80 лет и старше). Оно началось более двух десятилетий назад, в 1998 году, а 20 лет спустя, в 2018 году, собранные данные показали, что участники, которые придерживались безмясной диеты, имели меньше шансов дожить до 100 лет по сравнению с мясоедами, пишет Express.

Хотя ранее вегетарианские диеты связывали со снижением риска сердечных заболеваний или ожирения, среди других состояний, результаты этого исследования, кажется, свидетельствуют о том, что мясо или продукты животного происхождения могут играть определенную роль в общем состоянии здоровья многих людей, особенно с возрастом.

Фрукты и овощи обеспечивают организм важной клетчаткой вместе с другими витаминами или питательными веществами, однако, когда речь идет о витаминах группы В, может быть трудно потреблять суточное количество, которое обычно требуется, если вы придерживаетесь веганской диеты.

Это исследование было сосредоточено на взрослых в возрасте от 80 лет, чьи пищевые потребности существенно отличаются от потребностей молодых людей.

Как оно показало, с возрастом пищевые потребности человека меняются. Расходы энергии уменьшаются, а мышечная масса, плотность костей и аппетит часто снижаются. Эти изменения увеличивают риск недоедания.

Данные о здоровье, собранные в рамках Китайского продольного исследования здорового долголетия, свидетельствуют о том, что пожилые люди, которые не едят мясо, могут терять некоторые преимущества для здоровья, которые может обеспечить употребление мяса, возможно, связанные с тем, что потребление белка является еще более важным для пожилых людей.

Молодые люди, которые исключают мясо из своего рациона, могут не терять питательных веществ, которые обеспечивает мясо, по сравнению со слабыми пожилыми людьми.

