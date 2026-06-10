Что нельзя сажать возле помидоров: урожай испортится

Для хорошего урожая помидорам нужны солнце, регулярный полив, плодородная почва и достаточно места для развития. Также важно выбирать устойчивые к болезням сорта и не забывать о правильном уходе в течение сезона.

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Помидоры могут хуже расти и давать более слабый урожай, если посадить их рядом с неудачными соседями. Садоводческий эксперт Керри Спунмор и эксперт по огородничеству Келли Смит Тримбл объяснили, какие растения лучше держать подальше от томатов, чтобы они не конкурировали за питательные вещества, не затеняли посадки и не повышали риск болезней.

Фенхель

Фенхель считается плохим соседом почти для любых огородных культур. По словам Керри Спунмор, он относится к аллелопатическим растениям, то есть может выделять в почву вещества, которые подавляют рост других культур.

Для помидоров такое соседство особенно нежелательно. Фенхель может мешать нормальному развитию корневой системы и ослаблять растения, поэтому его лучше сажать отдельно.

Капуста

Капуста и другие представители семейства крестоцветных активно потребляют питательные вещества из почвы. Из-за этого они могут конкурировать с помидорами и оставлять им меньше ресурсов для роста.

Кроме того, капуста часто формирует широкие листья и занимает много места на грядке. Если посадить ее слишком близко к томатам, она может мешать циркуляции воздуха и создавать излишнее затенение.

Вьющаяся фасоль

Вьющуюся фасоль не всегда советуют держать подальше от помидоров, но с ней стоит быть осторожными. Если она растет очень активно, то может затенить томаты и забрать часть влаги и питательных веществ.

Помидорам нужно много солнца, поэтому любая культура, которая быстро поднимается вверх и создает плотную зеленую массу, может стать проблемой. Особенно это касается небольших грядок, где растения посажены близко друг к другу.

Укроп

Многие пряные травы хорошо сочетаются с помидорами, но укроп является исключением. Молодой укроп не всегда вредит томатам, однако взрослые растения могут подавлять их развитие.

Зрелый укроп активно забирает питательные вещества из почвы и может негативно влиять на корни помидоров. Поэтому лучше высаживать его на отдельном участке или на достаточном расстоянии от томатной грядки.

Кукуруза

Кукуруза быстро вырастает высокой и может создавать сильную тень. Для помидоров это нежелательно, ведь им нужно не менее 6–8 часов солнечного света в день.

Если посадить кукурузу рядом, томаты могут вытягиваться, слабее цвести и хуже формировать плоды. Особенно рискованным такое соседство будет на участках, где солнца и так немного.

Картофель

Картофель не советуют сажать возле помидоров из-за общих болезней и вредителей. Обе культуры относятся к семейству пасленовых, поэтому имеют подобные риски.

Келли Смит Тримбл советует избегать такого соседства, ведь болезни могут быстрее распространяться между растениями. Особенно опасным является фитофтороз, который способен поражать и картофель, и томаты.

Брокколи

Брокколи относится к культурам, которые требуют очень питательной почвы. Такие растения часто называют "прожорливыми", потому что они активно забирают из земли азот и другие важные элементы.

Если посадить брокколи рядом с помидорами, томатам может не хватать питательных веществ. В результате растения будут слабее, а урожай может быть меньше.

Цветная капуста

Цветная капуста имеет сразу несколько недостатков как сосед для помидоров. Она активно потребляет питательные вещества из почвы и может конкурировать с томатами за питание.

Кроме того, цветная капуста привлекает вредителей, в частности тлю и капустных червецов. Часть этих вредителей может перейти и на другие растения на грядке, поэтому такое соседство нежелательно.

Баклажаны

Баклажаны, как и помидоры, относятся к пасленовым. Поэтому они могут иметь общие болезни и конкурировать за те же питательные вещества.

Особенно опасен риск распространения фитофтороза и других грибковых заболеваний. Если на растениях появляются бурые пятна, плоды начинают портиться, а листья вянут и скручиваются, это может быть признаком серьезного поражения.

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