Что нельзя делать в Чистый четверг: запреты очень строгие

Чистый четверг – один из важнейших дней перед Пасхой. В этот день верующие вспоминают Тайную вечерю, придерживаются особых традиций очищения и стараются избегать ссор и беспорядка.

Также с этим днем связывают установление таинства Евхаристии, то есть причастия хлебом и вином. В украинском обычае Чистый четверг соединил церковный смысл с домашней подготовкой к Пасхе. OBOZ.UA рассказывает о традициях и запретах этого дня.

Какое значение имеет Чистый четверг

В основе этого дня лежит евангельское событие Тайной вечери. Тогда Иисус, зная о предстоящем предательстве Иуды, омыл ноги апостолам. В христианстве этот жест стал символом настоящего величия через смирение, а не через власть или превосходство.

Поэтому Чистый четверг воспринимается как день очищения в широком смысле. Речь идет и уборка дома, и о попытке очистить мысли, слова и поступки.

Какие традиции существуют в Чистый четверг

Одна из самых известных традиций связана с водой. Издавна верили, что в этот день она имеет особую силу. Важным обычаем считалось умывание до рассвета. В народе говорили, что вода, которая коснется тела до первых солнечных лучей, смывает болезни и грехи.

Существовал и обычай так называемой серебряной воды. Для этого в посуду клали серебряную монету или ложку и умывались ею на здоровье и красоту.

Еще одна важная часть дня – выпекание пасок и покраска яиц. Именно в четверг во многих семьях начинают готовить главную пасхальную выпечку. Поэтому Чистый четверг в народном восприятии становится еще и днем, когда дом наполняется предпраздничным настроением.

Что нельзя делать в Чистый четверг

Один из самых стойких народных запретов касается дома. Считалось, что грязь и неупорядоченность в этот день могут принести ссоры и беспокойство на весь год. Квечеру старались завершить основную уборку и привести дом в порядок.

Чистый четверг связан с очищением не только внешним, но и внутренним. Поэтому в народной и церковной традиции особенно осуждаются ругань, злые слова, обиды, зависть. Считается, что словесная агрессия в этот день противоречит самому смыслу праздника.

Кроме церковного символического употребления вина в контексте Евхаристии, обычное распитие алкоголя считается неуместным. Чистый четверг – не день для застолья в привычном смысле, а время воздержания, молитвы и внутренней тишины.

Хотя именно в этот период уже пекут паски и готовят пасхальные блюда, пробовать их раньше времени не советуют. Страстная неделя остается временем строгого поста, поэтому предпраздничная еда еще не является частью празднования.

Чистый четверг не подходит для громких празднований, веселья, танцев или громких забав. Это день тихой радости, серьезности и сосредоточения. Все, что связано с настоящим пасхальным торжеством, традиционно оставляют уже на воскресенье.

Строгость этого дня объясняется его местом в Страстной неделе. Чистый четверг стоит очень близко к кульминационным событиям христианской истории – страданий и смерти Христа.

