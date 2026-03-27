Что надо посеять на огороде в первую очередь: названы 3 культуры

Ранняя весна создает идеальные условия для прорастания определенных видов овощей благодаря высокой влажности земли и постепенному прогреву воздуха. Главное преимущество мартовского посева заключается в том, что семена холодостойких растений активизируются уже при температуре +3–+5°C.

Такие культуры, как горох или салат, в прохладе развиваются даже лучше, чем в летнюю жару, которая может быть для них губительной. Выбор правильного момента для выхода в огород зависит от состояния почвы – она должна быть рассыпчатой, а не липкой.

Использование раннего старта позволяет получить первый урожай витаминной зелени и сочных овощей значительно раньше соседей, говорят эксперты.

Горох

Горох традиционно высевают одним из первых, как только земля немного подсохнет после таяния снега. Обычно этот период приходится на конец марта или начало апреля, в зависимости от погодных условий региона. Эта бобовая культура удивительно вынослива: ее молодые всходы способны без потерь пережить ночные заморозки до -7°C. Ранний посев обеспечивает растение необходимым объемом влаги для формирования крепкого стебля.

Петрушка

Поскольку семена петрушки прорастают довольно медленно, их важно заделать в почву как можно раньше. Это позволит культуре максимально использовать природные запасы весенней воды, пока земля не пересохла под солнцем. Для ускорения процесса огородники рекомендуют замачивать семена на 2-3 дня, регулярно обновляя воду. Перед самым посевом их стоит смешать с сухим песком в пропорции 1:4, что поможет равномерно распределить мелкие зернышки по грядке.

Морковь

Морковь для летнего потребления также рекомендуют высевать в открытый грунт в марте. Она прекрасно переносит прохладу, а раннее развитие во влажной среде способствует формированию нежных и очень сочных корнеплодов.

Кроме моркови, в этот период без дополнительного укрытия можно сеять редис, укроп, шпинат, щавель и лук на перо, поскольку они не требуют стабильного тепла на начальном этапе роста.

Советы по посеву в условиях заморозков

Посадка в открытый грунт в марте вполне возможна, но она требует учета определенных рисков. Важно выбирать именно качественные семена, адаптированные к раннему посеву, а не высаживать рассаду, которой нужны теплицы. Несмотря на холодостойкость выбранных культур, стоит держать наготове агроволокно или пленку. Это позволит быстро защитить грядки в случае экстремального похолодания или затяжных морозов, обеспечив безопасное развитие молодых ростков.

OBOZ.UA предлагает узнать, когда надо сажать картофель, чтобы урожай был обильным.

