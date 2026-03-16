Когда сажать картофель в 2026 году: благоприятные даты

Весной посадка картофеля становится одной из главных задач для огородников. Одни ориентируются прежде всего на температуру почвы и погоду, другие дополнительно учитывают и лунный календарь.

Если земля еще холодная, спешить не стоит даже в благоприятный день. OBOZ.UA рассказывает, когда именно в 2026 году лучше сажать картофель и как подготовиться к посадке.

Благоприятные даты в марте

Март больше подходит для ранней посадки в более теплых регионах, а также для подготовительных работ. Если весна пришла рано и почва уже успела достаточно прогреться, в конце месяца можно высаживать ранние сорта. В то же время во многих случаях март все же больше подходит для проращивания клубней и подготовки грядок.

Самые благоприятные даты в марте:

11–14 марта – хорошее время для подготовки участка, а также для ранней посадки, если земля уже теплая.

16–18 марта – подходящий период для работ с картофелем, особенно если речь идет о ранних сортах.

20–24 марта – удачный промежуток для посадки в регионах с более мягкой весной.

27–31 марта – конец месяца может стать хорошим временем для высадки, если погодные условия стабильны.

Когда сажать картофель в апреле

Именно апрель в большинстве регионов считается главным месяцем для посадки картофеля. Земля к этому времени уже лучше прогревается, а риск сильных холодов постепенно уменьшается. Поэтому именно на апрель приходится основная часть работ в огороде.

Благоприятные дни для посадки картофеля в апреле: 1, 3–7, 9–12, 18–22, 24–28 апреля.

На какую температуру почвы следует ориентироваться

Даже самые лучшие даты не дадут желаемого результата, если земля еще не готова к посадке. Для картофеля важно, чтобы почва на глубине посадки прогрелась как минимум до +7...+8°C. Именно при такой температуре клубни будут иметь лучшие условия для прорастания.

Если высадить картофель слишком рано, в холодную и переувлажненную землю, он может долго лежать без развития или даже начать портиться. Поэтому перед посадкой следует ориентироваться не только на календарь, но и на реальное состояние участка.

Как подготовить картофель перед посадкой

Чтобы получить равномерные и сильные всходы, картофель стоит подготовить заранее. Сперва клубни нужно перебрать и отложить все поврежденные. Здоровый картофель желательно прорастить в освещенном месте, чтобы к моменту высадки он уже имел крепкие ростки.

При необходимости перед посадкой клубни можно дополнительно обработать от болезней. Такая подготовка уменьшает риски на начальном этапе роста и помогает заложить основу для лучшего урожая.

OBOZ.UA предлагает советы по высадке культур после картофеля.

