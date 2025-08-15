Что на самом деле означает ваш знак Зодиака: схема для его определения

Даже если вы утверждаете, что ничего не знаете об астрологии, есть вероятность, что вы по крайней мере знаете свой знак Зодиака. Именно этот термин и является вашей точкой входа в эту науку.

Видео дня

Тали Эдут, одна постоянных астрологов Elle, проливает свет на то, что на самом деле означает ваш знак Зодиака.

Что означает знак Зодиака (солнечный знак)

По ее словам, астрология использует геоцентрический взгляд на планеты, то есть хотя мы научно знаем, что Земля вращается вокруг Солнца, в астрологии Земля является центром Вселенной, и солнце рассматривается так, будто оно вращается вокруг Земли. Круг, который солнце делает вокруг Земли, затем разбивается на 12 частей зодиака, поэтому то, где солнце было на небе, когда вы родились, дает вам ваш солнечный знак.

"Итак, если вы родились в начале января, солнце каждый год находится в части неба Козерога", — говорит она.

Солнце движется в одном и том же порядке, меняя знаки примерно каждые четыре недели. Отсюда происходит концепция, скажем, сезона Овна – недели года, когда солнце находится в Овне.

Как можно рассчитать свой солнечный знак?

К счастью, ваш солнечный знак можно легко рассчитать: просто посмотрите на даты для каждого солнечного знака и определите, на какой день приходится ваш день рождения. Единственное предостережение заключается в том, родились ли вы на границе знака, то есть в первый или последний день знака, поскольку солнце меняет знаки каждый год в определенное время, говорит Эдут. Поэтому если вы хотите точно знать свой солнечный знак, вы можете использовать свое время, дату и место рождения, чтобы получить полную и точную карту рождения.

Солнечные знаки по стихии

Земля

Телец: 20 апреля – 20 мая

Дева: 23 августа – 22 сентября

Козерог: 22 декабря – 19 января

Этим трем знакам Зодиака нужно чувствовать, что они делают что-то безопасное и стабильное, обеспечивают себя и своих близких.

Огонь

Овен: 21 марта – 19 апреля

Лев: 23 июля – 22 августа

Стрелец: 22 ноября – 21 декабря

По словам Эдут, именно эти трое часто являются творческими людьми, даже в смысле создания семьи. "Они должны жить своей страстью. Если они не зажигаются этим, если они не увлечены тем, что делают, их свет гаснет", – пояснила эксперт.

Вода

Рак: 21 июня – 22 июля

Скорпион: 23 октября – 21 ноября

Рыбы: 19 февраля – 20 марта

Водные солнечные знаки живут сердцем, говорит Эдут, для них важно знать, что люди вокруг них чувствуют себя любимыми, целостными. Часто, добавляет она, это означает, что эти солнечные знаки оказываются в заботливых ролях или создают вещи, которые делают жизнь других людей комфортнее.

Воздух

Водолей: 20 января – 18 февраля

Близнецы: 21 мая – 20 июня

Весы: 23 сентября – 22 октября

Они не против изменить устоявшиеся отношения. Они объединяют людей в сообщества, дружбу и сотрудничество. Для этих троих важнее то, с кем они вместе, чем то, что они делают.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.