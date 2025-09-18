Что на самом деле означает, когда собака вас облизывает: объяснение

Кинолог рассказал о том, почему наши четырехлапые друзья облизывают людей, и причины такого поведения намного сложнее, чем кажутся на первый взгляд.

Лукас Отеро — профессионал, который работает с дрессировкой собак, и на своей странице в Instagram он детальнее рассказал, почему на самом деле, ваши собаки вас облизывают.

Дрессировщик сказал, что облизывание собак – это многогранный язык, который передает эмоции, потребности и социальные сигналы. Многие люди думают, что их любимец проявляет привязанность или благодарность, когда облизывает их, но причины часто гораздо глубже.

"Облизывание может иметь разные значения в зависимости от контекста. Проблема заключается в том, что в большинстве случаев это воспринимается только как знак привязанности, когда собака пытается сообщить что-то другое", – сказал кинолог.

Дрессировщик собак объяснил, что владельцам важно проанализировать контекст того, что стоит за облизыванием их любимца, чтобы правильно интерпретировать то, что сообщает собака.

Лизание – это сигнал аффиляции, который может укрепить связь с другой особью в социальной группе собаки. Такое поведение можно наблюдать на ранних стадиях жизни собаки, еще со щенками, и оно выполняет четкую функцию. Оно укрепляет чувство принадлежности и доверие в стае.

В домашних условиях этот же жест переводится как форма интеграции с человеческой семьей, напоминая собаке о том, что она идентифицирует себя как неотъемлемую часть группы.

Действие также может быть использовано для успокоения другого человека, который ведет себя угрожающе или вызывает дискомфорт.

Этологи объясняют, что, облизывая, собака стремится уменьшить напряжение и избежать конфликта, посылая четкий сигнал покорности или примирения. Это напоминание о том, что в общении животных простые жесты передают глубокий смысл, который обеспечивает гармонию в группе.

