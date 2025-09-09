Можно ли давать собаке или коту каштаны: предупреждение для владельцев животных

Осень уже началась, а это значит, что официально начался сезон каштана. Каштаны – это блестящие коричневые плоды конского каштана, покрытые колючей зеленой оболочкой.

Каштаны падают на землю в больших количествах в течение осенних месяцев, и хотя они являются источником пищи для некоторых видов животных, таких как белок и оленей, эти плоды чрезвычайно ядовиты для собак, кошек и людей, пишет OBOZ.UA.

Каштаны содержат ядовитое вещество под названием эскулин, которое может вызвать серьезные проблемы со здоровьем у собак и кошек, даже если его употреблять в небольших количествах.

Эта опасность побудила ветеринарных специалистов опубликовать срочные предупреждения для владельцев домашних животных, поскольку осенний период как раз в разгаре.

Если собака глотает или жует каштаны, эскулин может раздражать желудочно-кишечный тракт, а в некоторых случаях и нервную систему.

Типичные симптомы могут появиться в течение нескольких часов после попадания в организм и включают слюнотечение, рвоту, диарею, боль в животе и потерю аппетита. В более тяжелых случаях у собак могут наблюдаться признаки беспокойства, дрожь или даже судороги.

Мало кто из владельцев знает, что каштаны также могут вызвать удушье или кишечную непроходимость, даже если токсин не приводит к серьезному отравлению.

Если вы подозреваете, что ваша собака съела каштаны, немедленные действия чрезвычайно важны. Раннее лечение, такое как вызывание рвоты, введение активированного угля или внутривенное введение жидкости, может значительно склонить шансы в вашу пользу и предотвратить серьезные осложнения.

