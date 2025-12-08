Что можно сеять на рассаду в декабре: список

Выращивание рассады в домашних условиях — это увлекательный процесс, который не требует значительных финансовых затрат, но позволяет насладиться свежими овощами и ягодами гораздо раньше.

Видео дня

Декабрь является идеальным временем, чтобы дать старт развитию тем культурам, которые имеют долгий вегетационный период или особенно требовательны к теплу. Чтобы зимний посев был успешным, важно соблюдать ключевые условия: обеспечить стабильное тепло, оптимальную влажность почвы и, главное, достаточное освещение.

Преждевременный посев в декабре значительно ускоряет получение урожая, особенно в условиях ограниченного теплого сезона.

Ряд огородных культур особенно хорошо подходит для посева в декабре, поскольку они требуют много времени для развития корневой системы и укрепления перед высадкой.

Что высеять в декабре

Перец (особенно поздние сорта) требует длительного времени для роста. Его семена стоит предварительно замочить в стимуляторе роста и высеять в рыхлую и плодородную почву. Для хорошего развития необходимо обеспечить яркий свет и стабильную температуру около +24 градусов. После появления первых листочков растения пересаживают в более глубокие емкости, соблюдая расстояние не менее 15 см между ними.

Баклажаны требовательны к условиям и нуждаются в питательной почве с добавлением торфа. Оптимальная температура для проращивания составляет +25 градусов при достаточном освещении. Почва должна быть постоянно увлажненной, поскольку баклажаны не переносят пересушивания. Пикировка рассады рекомендуется через 4-5 недель, чтобы стимулировать рост корней.

Сельдерей (корневой и черешковый) является одной из тех культур, которые требуют много времени для развития. Его стоит высаживать раньше других овощей в легкую почву из смеси чернозема и песка. Семена желательно замочить из-за их жесткой оболочки. Всходы появляются через 15-20 дней, и тогда их следует переместить в светлое место. Рассада будет готова для высадки в открытый грунт только в мае.

Томаты (ранние сорта) прекрасно подходят для декабрьского посева. Им необходима питательная почва с добавлением компоста. Семена сначала можно прорастить во влажной ткани, после чего высеять в контейнеры. Для дружных всходов следует поддерживать температуру +22градуса. Поливать надо умеренно, чтобы предотвратить грибковые заболевания. Пикировку в отдельные горшки проводят через 2-3 недели после появления настоящих листочков.

Огурцы являются быстрорастущей культурой, и для декабрьского посева следует выбирать раннеспелые сорта. Семена высевают в рыхлую и легкую почву, поддерживая температуру +22 градуса. Всходы появляются быстро — через 5-7 дней. Регулярный полив и хорошее освещение помогут подготовить рассаду к высадке в теплицу уже к концу зимы.

Земляника, хотя и не является овощем, прекрасно дополняет декабрьский посев. Для нее нужна легкая и увлажненная почва с добавлением песка. Семена высевают поверхностно (без присыпки), лишь слегка прижимая к почве. Посевы накрывают пленкой для создания парникового эффекта, обеспечивая яркое освещение и температуру +18-22 градуса. Это обеспечит основу для богатого ягодного урожая уже весной.

Уход за рассадой

Общее правило для декабрьского посева заключается в обеспечении тепла, влаги и света. Учитывая короткий световой день в декабре, дополнительное освещение (например, фитолампы) является критически необходимым для предотвращения вытягивания рассады.

Также стоит помнить о пикировке — пересадку молодых растений в большие и глубокие емкости, что стимулирует развитие мощной корневой системы.

OBOZ.UA предлагает советы по быстрому восстановлению герани, которая пожелтела.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.