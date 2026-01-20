Что категорически запрещено делать с радиаторами: развеиваем миф

Зима приносит с собой серую и пасмурную погоду, а также неприятное снижение температур. Поиск способа постоянно отапливать дом, не тратя при этом много денег, может быть постоянным вызовом, поэтому многие люди обращаются к вирусным видео в социальных сетях за вдохновением.

Однако недавно эксперты рассказали о некоторых опасностях и проблемах, связанных с популярными лайфхаками. Они отметили, что эти хитрости на самом деле могут нанести больше вреда, чем пользы, когда дело доходит до безопасного отопления вашего дома, пишет OBOZ.UA

Один из популярных лайфхаков утверждает, что размещение фольги за радиаторами – один из лучших способов сохранения тепла дома. Идея заключается в том, что фольга якобы должна излучать тепло обратно в комнату и предотвращать его выход через стены.

Однако эксперты предупреждают, что то, что этот лайфхак становится вирусным, не означает, что то, что он представляет, является правдой.

Обычная фольга не предназначена для размещения за источником тепла. Со временем она может разрушаться или окисляться при высоких температурах, увеличивая риск тления или даже пожара. А без надлежащей изоляционной основы преимущества теплосбережения в лучшем случае минимальны.

Вместо этого, если ваши радиаторы расположены на внешних стенах, используйте специально изготовленные панели-отражатели для радиаторов, которые являются огнеопасными и предназначены для повышения эффективности, или сосредоточьтесь на защите от сквозняков, что обеспечивает гораздо более надежную экономию.

Рекомендуется заменить оловянную фольгу на отражатели радиаторов. Это тонкие панели или листы, специально разработанные для предотвращения выхода тепла из задней части радиаторов.

