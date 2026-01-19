Как согреться, если нет ни света, ни отопления: практические советы

В условиях войны и постоянных атак на энергетическую инфраструктуру украинцы все чаще сталкиваются с отсутствием электроэнергии и отопления. Ситуацию осложняет холодная зима, которая делает пребывание в домах без тепла особенно опасным. В такие периоды важно не только найти способы согреться, но и позаботиться о собственной безопасности.

Видео дня

Министерство здравоохранения Украины отмечает: неправильные методы обогрева могут навредить здоровью. Именно поэтому стоит пользоваться проверенными и безопасными советами. Рассказываем, как поддержать тепло в доме, даже если нет света и отопления.

Одевайтесь по принципу многослойности

Самый простой способ сохранить тепло – правильно подобранная одежда. Лучше надеть несколько слоев, чем одну, даже очень теплую вещь. Термобелье, одежда из натуральных тканей, вязаные свитера и теплые носки помогают удерживать тепло тела. Дополнительно можно использовать пледы или одеяла, особенно во время сидения или сна.

Употребляйте горячие напитки и блюда

Теплая еда и напитки согревают изнутри и помогают организму поддерживать температуру. Горячий чай, кофе, бульоны или супы особенно полезны в холодных помещениях. При отсутствии света стоит иметь термос, в котором можно хранить кипяток или готовые блюда несколько часов. Также горячие напитки можно заранее приготовить или получить в местах с генераторами, в частности в "пунктах несокрушимости".

Пользуйтесь грелками

Для согревания кровати или тела подойдут грелки или пластиковые бутылки с горячей водой. Их следует наполнять не более чем на две трети, тщательно закручивать и обязательно обертывать полотенцем. Важно не прикладывать грелку непосредственно к коже, чтобы избежать ожогов, и не оставлять ее без присмотра.

Двигайтесь, даже дома

Физическая активность помогает быстро согреться, ведь во время движения активизируется кровообращение. Даже легкая зарядка, растяжка или несколько простых упражнений способны существенно уменьшить ощущение холода. Если вы замерзли, не стоит долго сидеть без движения – лучше периодически вставать и разминаться.

Используйте естественное тепло

Позаботьтесь о том, чтобы тепло не выходило из помещения. Заклейте щели в окнах скотчем или уплотнителем, плотно закрывайте двери. В солнечные дни открывайте шторы, чтобы солнце дополнительно прогревало комнаты. Ночью же, наоборот, шторы лучше закрывать, чтобы уменьшить потери тепла.

Избегайте алкоголя и курения

Алкоголь не согревает, а лишь создает ложное ощущение тепла. Он расширяет сосуды, из-за чего организм быстрее теряет тепло, а внутренние органы охлаждаются. Курение, в свою очередь, ухудшает кровообращение, особенно в конечностях, что лишь усиливает ощущение холода. Сочетание холода, алкоголя и сигарет значительно повышает риски для сердечно-сосудистой системы.

Соблюдайте правила пожарной безопасности

Категорически нельзя использовать газовую плиту или духовку для обогрева помещения – это грозит отравлением угарным газом. Свечи и любые источники открытого огня не следует оставлять без присмотра. Безопасность должна оставаться приоритетом даже в сложных условиях.

Заботьтесь о тех, кто рядом

В периоды холода особого внимания требуют пожилые люди, семьи с детьми и люди с инвалидностью. Стоит поинтересоваться, имеют ли они достаточно теплых вещей и не нуждаются ли в помощи. По возможности поделитесь одеждой, одеялами или горячей пищей – взаимная поддержка помогает пережить сложные времена.

OBOZ.UA предлагает советы, как согреться без света и отопления.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.