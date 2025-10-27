Видео дня
Что интересного приготовить на Хэллоуин: топ-5 "страшных" закусок
Хэллоуин стал довольно популярным праздником в Украине, особенно его любят дети. Неудивительно, что с каждым годом становится все больше идей для переодевания и украшения дома.
Но не менее важным является и праздничный стол. Чем удивить своих гостей и семью на Хэллоуин, расскажет OBOZ.UA.
Что "страшного" приготовить на Хэллоуин-2026
"Сосиски-мумии"
Ингредиенты
- Любые сосиски, которые вы любите
- Готовое слоеное тесто
- Яйцо (для смазывания)
- Горчица (для глаз)
- Кетчуп (по желанию – для обмакивания)
Способ приготовления
- Разогрейте духовку до 200°C (180°C с вентилятором).
- Нарежьте слоеное тесто тонкими полосками.
- Оберните полосками сосиски, оставив промежуток для "лица".
- Смажьте взбитым яйцом.
- Выпекайте 15–20 минут до золотистого цвета.
- Добавьте горчичные пятнышки для глаз.
- Подавайте с кетчупом для обмакивания.
"Кишки" из слоеного теста
Ингредиенты
- Любые сосиски (нарезанные)
- Готовое слоеное тесто
- Кетчуп
- Горчица
- Яйцо (для смазывания)
Способ приготовления
- Разогрейте духовку до 200°C (180°C с вентилятором).
- Смешайте нарезанные сосиски с кетчупом и небольшим количеством горчицы.
- Выложите слоеное тесто и ложкой разместите смесь с колбасками в линию.
- Смажьте начинку волнистым слоем теста, образуя "кишку".
- Смажьте взбитым яйцом.
- Выпекайте 20–25 минут до золотистого цвета и хрустящей корочки.
"Кровавые пальчики" из сосисок
Ингредиенты
- Любые сосиски
- Кетчуп
- Нарезанный лук – для ногтей
- Горчица
Способ приготовления
- Сварите сосиски в кипящей воде 4 минуты до полной готовности.
- Отрежьте небольшой кусочек от кончика каждой сосиски, чтобы он напоминал ногтевое ложе.
- Положите кусочек лука на кончик ногтя.
- Используйте горчицу, чтобы добавить линии от косточек пальцев или дополнительные детали.
- Подавайте с кетчупом.
"Вампирские" хот-доги
Ингредиенты
- Любые сосиски
- Булочки для хот-догов
- Кетчуп
- Сыр (нарезанный в форме клыка)
- Горчица (по желанию для глаз или декора).
Способ приготовления
- Варите сосиски в кипящей воде или обжарьте на сковороде на плите 4 минуты до полной готовности и выложите в булочки для хот-догов.
- Обильно добавьте кетчуп, чтобы он напоминал "кровь".
- Нарежьте сыр в форме клыка и выложите на одну длинную сторону колбасы.
- По желанию: посыпьте горчицей.
- Подавайте немедленно.
"Ужасная" паста
Ингредиенты
- Любые сосиски
- Отваренная паста (например, спагетти или фузилли)
- Кетчуп
- Горчица (по желанию для деталей)
- Сыр (по желанию, для гарнира).
Способ приготовления
- Сварите пасту и слейте воду.
- Варите сосиски в кипящей воде или жарьте на сковороде 4 минуты до полной готовности.
- Нарежьте сосиски жуткими фигурками (например, "щупальцами" или нарежьте кусочками).
- Смешайте пасту с кетчупом и сосисками.
- Добавьте горчицу или сыр для дополнительного жуткого декора.
