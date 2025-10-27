Что интересного приготовить на Хэллоуин: топ-5 'страшных' закусок

Хэллоуин стал довольно популярным праздником в Украине, особенно его любят дети. Неудивительно, что с каждым годом становится все больше идей для переодевания и украшения дома.

Но не менее важным является и праздничный стол. Чем удивить своих гостей и семью на Хэллоуин, расскажет OBOZ.UA.

Что "страшного" приготовить на Хэллоуин-2026

"Сосиски-мумии"

Ингредиенты

Любые сосиски, которые вы любите

Готовое слоеное тесто

Яйцо (для смазывания)

Горчица (для глаз)

Кетчуп (по желанию – для обмакивания)

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 200°C (180°C с вентилятором). Нарежьте слоеное тесто тонкими полосками. Оберните полосками сосиски, оставив промежуток для "лица". Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте 15–20 минут до золотистого цвета. Добавьте горчичные пятнышки для глаз. Подавайте с кетчупом для обмакивания.

"Кишки" из слоеного теста

Ингредиенты

Любые сосиски (нарезанные)

Готовое слоеное тесто

Кетчуп

Горчица

Яйцо (для смазывания)

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 200°C (180°C с вентилятором). Смешайте нарезанные сосиски с кетчупом и небольшим количеством горчицы. Выложите слоеное тесто и ложкой разместите смесь с колбасками в линию. Смажьте начинку волнистым слоем теста, образуя "кишку". Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте 20–25 минут до золотистого цвета и хрустящей корочки.

"Кровавые пальчики" из сосисок

Ингредиенты

Любые сосиски

Кетчуп

Нарезанный лук – для ногтей

Горчица

Способ приготовления

Сварите сосиски в кипящей воде 4 минуты до полной готовности. Отрежьте небольшой кусочек от кончика каждой сосиски, чтобы он напоминал ногтевое ложе. Положите кусочек лука на кончик ногтя. Используйте горчицу, чтобы добавить линии от косточек пальцев или дополнительные детали. Подавайте с кетчупом.

"Вампирские" хот-доги

Ингредиенты

Любые сосиски

Булочки для хот-догов

Кетчуп

Сыр (нарезанный в форме клыка)

Горчица (по желанию для глаз или декора).

Способ приготовления

Варите сосиски в кипящей воде или обжарьте на сковороде на плите 4 минуты до полной готовности и выложите в булочки для хот-догов. Обильно добавьте кетчуп, чтобы он напоминал "кровь". Нарежьте сыр в форме клыка и выложите на одну длинную сторону колбасы. По желанию: посыпьте горчицей. Подавайте немедленно.

"Ужасная" паста

Ингредиенты

Любые сосиски

Отваренная паста (например, спагетти или фузилли)

Кетчуп

Горчица (по желанию для деталей)

Сыр (по желанию, для гарнира).

Способ приготовления

Сварите пасту и слейте воду. Варите сосиски в кипящей воде или жарьте на сковороде 4 минуты до полной готовности. Нарежьте сосиски жуткими фигурками (например, "щупальцами" или нарежьте кусочками). Смешайте пасту с кетчупом и сосисками. Добавьте горчицу или сыр для дополнительного жуткого декора.

