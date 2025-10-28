Что добавить во время стирки, чтобы вещи стали белоснежными: действенное средство

Белые футболки, толстовки или носки имеют свойство со временем терять свою белизну и яркость. Но это не обязательно должно быть так.

Существует простое решение, которое предусматривает использование предмета домашнего обихода, который, возможно, уже есть в вашем кухонном шкафу. Как оказалось, стоит всего лишь добавить немного пищевой соды в стиральную машину, пишет Express.

Белую одежду нужно стирать отдельно от другой, чтобы она не окрашивалась и не потускнела. Но если вы пытаетесь вернуть ей жизнь, то просто добавьте пищевую соду в барабан стиральной машины.

Эксперты отмечают, что есть несколько вариантов использования этого продукта для отбеливания одежды.

Первый вариант – это просто добавить пищевую соду непосредственно в стиральную машину перед выбором цикла стирки. Не сыпьте ее в дозатор для моющего средства, поскольку это может привести к засорению.

Второй способ использования пищевой соды для отбеливания одежды – это сделать раствор пищевой соды и воды, чтобы замочить в нем белую одежду примерно на час, прежде чем стирать.

