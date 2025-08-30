Как часто надо стирать постельное белье во время жары: отвечает эксперт

Вопрос о том, как часто нужно стирать постельное белье, часто обсуждается: некоторые люди стирают его раз в неделю, а некоторые оставляют на дольше.

Однако во время жаркой погоды эксперт рекомендует стирать простыни чаще. Джудит Акерс, специалист по кроватям в Land of Beds отметила, что в это время рекомендуется стирать постельное белье по крайней мере раз в неделю, пишет Express.

Жаркие ночи означают больше пота, жира и отмершей кожи, которая накапливается на ваших простынях, что является идеальным местом для размножения пылевых клещей и бактерий.

Зимой постельное белье дольше остается чистым, поскольку на нем остается меньше пота, чтобы испачкать простыни.

Однако летом люди склонны носить более легкую одежду, а это означает, что пот и жир просачиваются прямо в простыни.

"Стирка постельного белья при температуре 30°C может сделать ваше белье чистым на ощупь, но это на самом деле не избавит вас от пота и жира", – предупредила эксперт.

"Мы рекомендуем стирать при температуре 40°C. Если ваши простыни выдерживают это, время от времени стирайте их при температуре 60°C, чтобы уничтожить бактерии и пылевых клещей. Только сначала проверьте этикетку, чтобы не испортить материал", – продолжила она.

Если возможно, сушка на воздухе также имеет свои преимущества. Солнечные ультрафиолетовые лучи убивают любые оставшиеся микробы, и это бережнее для планеты по сравнению с сушкой в барабане.

Однако, если у вас сильная аллергия, рекомендуется сушить постельное белье в сушильной машине.

