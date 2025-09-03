Что добавить в воду, чтобы гортензии были здоровыми: советы для сада

Гортензии – настоящее украшение сада. Их большие шаровидные соцветия способны превратить любую клумбу на яркий акцент, а многообразие цветов позволяет создавать неповторимые ландшафты.

Видео дня

Но чтобы эти растения радовали роскошным цветением, им нужен особый уход. И порой одной только воды мало. Детали рассказало издание Express.

Кофейная подкормка для гортензий

Опытные садоводы советуют использовать кофейную гущу – обычные "отходы" после заваривания кофе, которые обычно оказываются на помойке. На самом деле это бесплатное и полезное удобрение, богатое азотом и другими микроэлементами, которые помогают гортензиям активно расти и формировать здоровые листья.

Есть два способа использования:

развести кофейную гущу водой и поливать этой жидкостью кусты;

и поливать этой жидкостью кусты; или же просто внести остатки кофе непосредственно в почву у корней.

Важно знать: кофейная гуща подкисляет почву, поэтому розовые гортензии после такой подкормки могут изменить цвет на синий. Если вы хотите сохранить именно розовое цветение – лучше использовать гущу осторожно или выбирать другие удобрения.

Как правильно ухаживать за гортензиями

Чтобы цветы были пышными и здоровыми, придерживайтесь нескольких проверенных правил:

Место посадки

Гортензии любят утреннее солнце и легкую тень днем. Чрезмерное солнце обжигает листья, а полная тень уменьшает количество цветов.

Полив

Это влаголюбивые растения, поэтому поливать их нужно регулярно. В жару – 2–3 раза в неделю, лучше теплой водой.

Удобрение

Весной подкормите гортензии комплексным удобрением с медленным высвобождением. Летом можно добавлять жидкие подкормки, в том числе и кофейную воду.

Обрезка

Время обрезки зависит от сорта:

крупнолистная и дуболистная – после цветения летом (они формируют бутоны на старых побегах);

метельчатая и древовидная – ранней весной (цветут на новых побегах).

Зимняя защита

В холодных регионах корни укрывают мульчей, а нежные сорта защищают мешковиной от ветра.

Вредители и болезни

Чаще всего гортензии страдают от паутинного клеща, тли или мучнистой росы. Помогает проветривание куста и правильный полив (без попадания воды на листья).

Если хотите, чтобы гортензии долго оставались здоровыми, чередуйте классические подкормки с народными методами – кофейной гущей, золой или настоем крапивы. Такой уход укрепляет растения и делает их цветение особенно роскошным.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда лучше всего высаживать нарциссы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.