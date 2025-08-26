Когда сажать нарциссы: назван идеальный период

Часто садоводы связывают высадку луковичных цветов с октябрем, однако для нарциссов такой подход может оказаться ошибочным. Эти цветы требуют более ранней посадки, чтобы иметь время подготовиться к холодам.

Видео дня

Конец августа – именно тот момент, когда почва еще теплая, но уже достаточно влажная для активного укоренения. Если же затянуть с высадкой, нарциссы могут не успеть сформировать крепкую корневую систему. В результате весеннее цветение будет слабым и менее эффектным.

Поэтому удачное время посадки напрямую влияет на будущую красоту вашего сада.

Когда сажать нарциссы

На рубеже августа и сентября создаются наилучшие условия для нарциссов. Почва еще теплая, но не пересушенная, поэтому влага помогает луковицам быстрее укорениться. Растениям нужно около 4–6 недель, чтобы укрепить корневую систему перед зимним покоем. Поздняя посадка, например в октябре, сокращает этот период и негативно сказывается на весеннем развитии.

Как правильно посадить нарциссы

Для начала важно выбрать правильное место: солнечное или с легкой тенью, с хорошо дренированной почвой. Луковицы высаживают на глубину около 10–15 см, оставляя расстояние 8–10 см между ними. После посадки почву слегка утрамбовывают и обильно поливают. Важно помнить, что избыток влаги вредит нарциссам – в тяжелой почве луковицы могут начать гнить.

Посадка в конце лета делает цветы более выносливыми к морозам. Весной такие растения быстрее просыпаются и дают густое и обильное цветение. Рано посаженные нарциссы выглядят намного пышнее, чем те, которые высадили позже. Это особенно важно для тех, кто мечтает о ярких цветниках с желтыми, белыми или двухцветными сортами.

Когда нарциссы цветут

Нарциссы традиционно зацветают одними из первых – в марте и апреле. Если посадить их вовремя, они появятся в свой естественный период и украсят сад после зимы. А вот задержка с посадкой может привести к тому, что цветы расцветут позже или даже только в следующем году.

Частой ошибкой является слишком поздняя или поверхностная посадка. В холодном грунте луковицы трудно приживаются, а при слабом заглублении их повреждают морозы. Еще одна ошибка – чрезмерный полив: застой воды губителен для нарциссов. Кроме того, цветы нуждаются в пересадке каждые несколько лет, иначе кусты загущаются и цветут беднее.

Посадка в конце августа – проверенный способ получить здоровые, обильно цветущие растения весной. Именно тогда луковицы успевают укорениться и без проблем переживают зиму. Если вы хотите, чтобы ваш сад уже в начале весны сверкал желтыми и белыми красками, лучше всего начать работу уже сегодня.

OBOZ.UA предлагает узнать, что высаживать там, где раньше росла клубника.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.