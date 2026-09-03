Что делать с лилиями в сентябре: цветов будет вдвое больше

Сентябрь – важный период для ухода за садовыми лилиями, ведь именно сейчас растения готовятся к зимнему покою. Даже после окончания цветения их зеленые стебли и листья продолжают работать, снабжая луковицу необходимыми питательными веществами.

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Поэтому спешить срезать надземную часть не стоит, иначе можно ослабить растение и уменьшить его цветение в следующем сезоне. Есть несколько простых правил, которые помогут лилиям хорошо пережить зиму и снова обильно зацвести, отмечает издание deccoria.pl.

Почему нельзя рано обрезать лилии

После увядания цветов лилия продолжает активно накапливать ресурсы в луковице. Зелёные листья благодаря фотосинтезу производят питательные вещества, которые постепенно перемещаются в подземную часть растения. Именно эти запасы впоследствии используются для формирования новых побегов и цветов.

Поэтому после завершения цветения нужно удалять только увядшие цветы вместе с семенной коробочкой, если она образовалась. Стебель и здоровые листья при этом оставляют нетронутыми. Удаление цветков также помогает направить часть энергии не на образование семян, а на укрепление луковицы.

Полив в этот период должен быть умеренным. Почва не должна полностью пересыхать, но постоянная влажность также опасна, поскольку может привести к загниванию луковиц. До естественного отмирания зеленой массы можно также продолжать подкормку удобрениями для цветущих растений с преобладанием калия и фосфора.

Как подготовить лилии к зиме

Полностью обрезать стебли можно только после того, как они сами пожелтеют, побуреют и высохнут. Затем побег срезают острым чистым секатором как можно ближе к поверхности почвы. Выдергивать сухие стебли не стоит, так как таким образом можно повредить луковицу или корни.

Большинство распространённых садовых лилий способны зимовать в открытом грунте, поэтому каждый год выкапывать их нет необходимости. В то же время молодые луковицы и растения, высаженные на открытых или более холодных участках, можно дополнительно защитить легкой мульчей – сухими листьями, корой или компостом.

Правильная подготовка к зиме напрямую влияет на будущее цветение. Если дать листьям выполнить свою работу и не повредить луковицу перед зимой, у нее будет больше ресурсов для формирования сильных побегов в следующем году. В то же время удаление отцветших цветов помогает не тратить запасы на семена, поэтому при соблюдении этих правил лилии могут порадовать гораздо более пышным цветением в новом сезоне.

OBOZ.UA писал, почему садоводы не рекомендуют высаживать лилии возле дома.

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