Что делать с ботвой на огороде: полезные советы
К концу сентября большинство огородников уже собрали урожай картофеля, томатов, кабачков и других культур. Остается большое количество ботвы, которую часто просто сжигают.
Однако делать этого не стоит: остатки растений могут стать ценным ресурсом для участка, если использовать их правильно. OBOZ.UA рассказывает, где пригодится ботва.
Компостирование как удобрение
Самый простой и эффективный способ утилизации ботвы – компостирование. Сложив растительные остатки в компостную яму, уже весной можно получить рассыпчатое органическое удобрение.
Чтобы процесс разложения шел быстрее, массу следует полить раствором фитоспорина или посыпать золой. За зиму ботва перегниет и насытит землю питательными веществами.
Использование для мульчирования
Измельченную ботву можно разложить прямо на грядках. Со временем она превратится в органическую мульчу, которая будет сохранять влагу и улучшать структуру почвы.
Главное условие – использовать только здоровые растения, без признаков фитофтороза и других болезней. Для быстрого разложения остатки стоит полить настоем трав или полезными микроорганизмами.
Естественная защита от вредителей
В ботве картофеля и томатов содержится соланин – природное ядовитое вещество, которое может стать инсектицидом. Настои из него помогают в борьбе с тлей или гусеницами, особенно если добавить хозяйственное мыло для лучшего прилипания. Однако эффективность такого средства ниже, чем у современных биопрепаратов, и использовать можно только здоровую ботву.
Подкормка плодовых деревьев
Листья и стебли моркови, свеклы или баклажанов стоит разложить под деревьями и кустами. Такие растительные остатки удерживают влагу, постепенно перегнивают и обогащают почву. Хотя прямого отпугивающего эффекта на вредителей они не имеют, но изменение условий в прикорневой зоне действительно снижает их активность.
OBOZ.UA ранее рассказывал, когда нужно обрезать розы на зиму.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.