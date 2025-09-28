Что делать с ботвой на огороде: полезные советы

К концу сентября большинство огородников уже собрали урожай картофеля, томатов, кабачков и других культур. Остается большое количество ботвы, которую часто просто сжигают.

Однако делать этого не стоит: остатки растений могут стать ценным ресурсом для участка, если использовать их правильно. OBOZ.UA рассказывает, где пригодится ботва.

Компостирование как удобрение

Самый простой и эффективный способ утилизации ботвы – компостирование. Сложив растительные остатки в компостную яму, уже весной можно получить рассыпчатое органическое удобрение.

Чтобы процесс разложения шел быстрее, массу следует полить раствором фитоспорина или посыпать золой. За зиму ботва перегниет и насытит землю питательными веществами.

Использование для мульчирования

Измельченную ботву можно разложить прямо на грядках. Со временем она превратится в органическую мульчу, которая будет сохранять влагу и улучшать структуру почвы.

Главное условие – использовать только здоровые растения, без признаков фитофтороза и других болезней. Для быстрого разложения остатки стоит полить настоем трав или полезными микроорганизмами.

Естественная защита от вредителей

В ботве картофеля и томатов содержится соланин – природное ядовитое вещество, которое может стать инсектицидом. Настои из него помогают в борьбе с тлей или гусеницами, особенно если добавить хозяйственное мыло для лучшего прилипания. Однако эффективность такого средства ниже, чем у современных биопрепаратов, и использовать можно только здоровую ботву.

Подкормка плодовых деревьев

Листья и стебли моркови, свеклы или баклажанов стоит разложить под деревьями и кустами. Такие растительные остатки удерживают влагу, постепенно перегнивают и обогащают почву. Хотя прямого отпугивающего эффекта на вредителей они не имеют, но изменение условий в прикорневой зоне действительно снижает их активность.

