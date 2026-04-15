Что делать, если ТЦК игнорирует рекомендательное письмо и отправляет в другое подразделение: объяснение

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Попасть в определенное подразделение можно также по рекомендательному письму (отношению). Если же территориальный центр комплектования игнорирует рекомендательное письмо и отправляет в другое подразделение, нужно связаться с человеком из подразделения, который сопровождает процесс вашего призыва, если же все равно проблема не решилась, то написать в службу поддержки.

Об этом отметило Министерство обороны Украины. Срок такого рекомендательного письма – один месяц.

"Свяжитесь с человеком из подразделения, который сопровождает процесс вашего призыва. Если проблема не решается, тогда надо написать в службу поддержки Lobby X (wa.me/+380638910366)", – говорится на сайте.

"Если вы не появитесь с ним в ТЦК за это время, то оно станет недействительным", – говорится на сайте министерства.

Что такое рекомендательное письмо

Рекомендательное письмо (или отношение) — это официальный документ от воинской части, подтверждающий готовность принять конкретного военнослужащего или призывника на определенную вакантную должность. Это основной документ для перевода, который гарантирует, что подразделение заинтересовано в вашем привлечении.

Какие нововведения по перемещению защитников между воинскими частями

В Вооруженных силах Украины вводится упрощенный механизм перемещения военнослужащих между воинскими частями по собственному желанию. Благодаря такому нововведению украинские защитники, которые решили перевестись в другое подразделение, не будут обязаны обращаться с рекомендательным письмом к командирам низшего звена.

Таким образом "осуществляются системные шаги по упрощению механизмов перемещения военнослужащих".

"Так, в последнее время введен упрощенный механизм отправки средствами электронного документооборота рекомендательного письма на военнослужащего от воинской части, в которую он желает перевестись, в воинскую часть, где он проходит службу", – сообщили в Генштабе.

Введенный механизм гарантирует, что рекомендательное письмо обязательно будет рассмотрено командиром воинской части, причем"в кратчайшие сроки".

Как сообщал OBOZ.UA, в Минобороны объяснили, как работает рекрутинг в 2026 году. Наряду с классической мобилизацией, когда подразделение службы определяет командование, сегодня в Украине успешно действует рекрутинг. Это механизм прозрачного поступления на службу по контракту или через мобилизацию, где приоритетом является профессия и пожелания кандидата.

Также мы писали о том, что Буданов призвал не рассчитывать на чудо в вопросе изменений в мобилизации. По его словам, пока идет война, кардинально решить эти проблемы невозможно. До завершения боевых действий мобилизация будет оставаться необходимой.

