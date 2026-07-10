Что делать, чтобы постельное белье всегда оставалось белоснежным: простая задача
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Сохранить белую одежду и постельное белье в идеальном состоянии может быть непростой задачей. Белое белье, как правило, быстрее пачкается и теряет яркость гораздо быстрее, чем другие вещи.
Ежедневное ношение, пятна, пот и многократные стирки могут негативно повлиять на внешний вид белых тканей. Хорошая новость заключается в том, что при правильном уходе можно сохранить свежесть и яркость белых вещей гораздо дольше, пишет OBOZ.UA.
Это включает использование различных натуральных методов и обязательное разделение цветных и белых вещей при стирке. Иногда использование средства для усиления отбеливания помогает восстановить яркость, не оказывая агрессивного воздействия на ткани.
Один из лучших способов сохранить яркий белый цвет постельного белья – это просто сушить его на улице на солнце.
Солнечный свет содержит ультрафиолетовые (УФ) лучи, которые обладают естественным отбеливающим эффектом, что может помочь отбелить ткани и уменьшить пожелтение со временем.
Свежий воздух также сохраняет постельное белье чистым и свежим, что делает сушку белья простым и естественным способом поддерживать его в наилучшем виде.
Более того, сушка простыней на улице без сушильной машины гораздо бережнее к ткани, а это значит, что они прослужат гораздо дольше.
На OBOZ.UA вы найдете советы, как и при какой температуре следует стирать постельное белье.
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