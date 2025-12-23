Что Булгаков писал об Украине: почему памятник вызвал скандал

Киевский городской совет принял решение о демонтаже объектов, связанных с российской и советской символикой. В перечень попали 15 памятных объектов и отдельных элементов в разных районах столицы. Среди них – памятник писателю Михаилу Булгакову на Андреевском спуске.

Относительно писателя даже возникли дискуссии. Для одних он – выдающийся классик, для других – символ российского имперского взгляда на Украину. OBOZ.UA рассказывает, что Булгаков писал об Украине и объясняет, был ли он украинофобом.

Почему памятник Булгакову решили демонтировать

В четверг, 18 декабря, Киевский городской совет принял решение об устранении из публичного пространства более десятка объектов, связанных с российской и советской символикой. Об этом сообщил Киевсовет на своем официальном сайте. Речь идет о 15 объектах и отдельных элементах, среди которых – памятник писателю Михаил Булгаков на Андреевском спуске.

Именно памятник Булгакову вызвал особенно громкую реакцию: часть общества поддержала демонтаж, другие же настаивали, что писатель из Киева и является классиком мирового масштаба. Это снова подняло вопрос: кем на самом деле был Булгаков – киевским писателем или украинофобом.

Кто такой Михаил Булгаков

Михаил Булгаков родился в 1891 году в Киеве и прожил здесь до 1921 года, после чего переехал в Москву. Его семья происходила из России, в частности из Орловской губернии, откуда и переселилась в Киев.

Сестра писателя Надежда Земская вспоминала: "Мы были колокольными дворянами. Оба деда – священники; один имел девять детей, второй – десять".

Отец Булгакова получил образование в Орловской духовной семинарии, а впоследствии учился в Киевской духовной академии, которую окончил со степенью кандидата богословия. По словам историка Геннадия Ефименко, его пребывание в Украине имело характер колониальной миссии – служения имперской культурной и религиозной политике.

Можно ли считать Булгакова украинским писателем

Часть сторонников Булгакова настаивает, что сам факт рождения и длительной жизни в Киеве делает его частью украинского культурного пространства.

Однако литературовед Ростислав Семкив категорически это отрицает.

Он подчеркивает, что существуют как минимум два критерия принадлежности к национальной литературе:

язык , на котором написаны произведения;

, на котором написаны произведения; уважение и внутренняя причастность к культуре, о которой или среди которой пишет автор.

В качестве примеров он приводит Николая Гоголя, который писал на русском, но об украинской культуре, и Леопольда фон Захера-Мазоха, который писал на немецком, но с уважением к украинскому материалу. По словам Семкива, никакого подобного пиетета к Украине у Булгакова нет – ни в текстах, ни в его поступках.

Булгаков дезертировал из армии УНР и присоединился к Добровольческой армии белогвардейцев. Он был убежденным монархистом и видел Украину исключительно как часть имперской России.

"Никакого сентимента к украинской культуре у него нет. К "Киеву" есть. Но я подчеркиваю – к "Киеву"", – отмечает Семкив.

Был ли Булгаков украинофобом

Эксперты характеризуют мировоззрение Булгакова как сочетание российского империализма, шовинизма и украинофобии. Он резко критиковал УНР, Павла Скоропадского и Симона Петлюру, а украинский государственный проект считал враждебным.

В апреле 2024 года эксперты Украинского института национальной памяти официально признали Булгакова украинофобом по мировоззрению. В выводах указано, что он:

презирал украинцев и их культуру ;

; высмеивал украинский язык ;

; отрицал само существование украинской нации ;

; не создал ни одного положительного образа украинца в своих произведениях.

Украина в произведениях Булгакова: язык презрения

В рассказе "В ночь на 3-е число" события Украинской революции 1917–1921 годов поданы с позиции откровенного врага украинцев. Воины Синей дивизии изображены гротескно, а сцены общения – пародийно.

В романе "Белая гвардия" устами Алексея Турбина Булгаков формулирует свое отношение к Украинскому Государству и гетману Павлу Скоропадскому:

"Я бы вашего гетмана ... за устройство этой миленькой Украины, повесил бы первым..."

Так же пренебрежительно описаны и украинцы, которые реально помогали семье Булгаковых. Прототипом одного из персонажей стал украинец Василий Листовничий – владелец дома на Андреевском спуске. В романе он изображен как трусливый, жадный и приспособленческий персонаж.

Цитаты, подтверждающие украинофобию

Из романа "Белая гвардия":

"То не серая туча со змеиным брюхом разливается по городу, то не бурые, мутные реки текут по старым улицам – то сила Петлюры несметная на площадь старой Софии идет на парад"

"Софийский тяжелый колокол на главной колокольне гудел, стараясь покрыть всю эту страшную, вопящую кутерьму" (об украинском войске и толпе, которая его встречала).

"Я бы вашего гетмана, – кричал старший Турбин, – за устройство этой миленькой Украины, повесил бы первым! Хай живет вильна Украина вид Киева до Берлина! Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетьман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман".

Также в романе издевательски подана сама идея украинизации:

"Сволочь он... как по-украински "кот"? Он отвечает "кит"... Слова "кит" у них не может быть, потому что на Украине не водятся киты..."

В рассказе "Я убил" украинский военный изображен как антипод "благородного" русского врача. Писатель отождествляет украинцев с антисемитизмом, повторяя имперские мифы о петлюровцах:

"Погромы закипали поминутно, убивали кого-то ежедневно, отдавая предпочтение евреям, понятное дело". Финал произведения – убийство украинского полковника – подано с натуралистическим смакованием деталей, что снимает любые моральные оговорки.

В 1934 году Булгакова приняли в Союз писателей СССР – в то самое время, когда в Киеве происходили массовые расстрелы украинской интеллигенции. Об этом писатель не сказал ни одного слова.

Почему памятник вызвал дискуссии

Для мира Булгаков остается "русским классиком", автором "Мастера и Маргариты". Однако для Украины его наследие неразрывно связано с отрицанием украинской идентичности, государственности и культуры.

Именно поэтому аргументы противников памятника сводятся не к "отмене литературы", а к вопросу публичной памяти. Речь идет о том, кого и за что украинское общество чествует в собственном пространстве – и имеет ли там место человек, который открыто презирал Украину.

